Poljska / »Ukrajini ne bomo več pošiljali orožja«

Zaostrovanje spora med državama, ki so ga povzročila nestrinjanja glede omejitev uvoza žita iz Ukrajine

Poljska, sicer ena od najzvestejših zaveznic Ukrajine v času ruske invazije, ne bo več pošiljala orožja v Ukrajino, je v sredo dejal poljski premier Mateusz Morawiecki. Danes je nato Varšava sporočila, da bo izvedla le predhodno dogovorjene dobave. Gre za zaostrovanje spora med državama zaradi nestrinjanja glede omejitev uvoza žita iz Ukrajine.

"Ukrajini ne bomo več pošiljali orožja, saj s sodobnejšim orožjem oborožujemo Poljsko," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v sredinem večernem intervjuju za televizijo Polsat News dejal Morawiecki. Danes je nato Varšava sporočila, da bo Poljska izvedla le predhodno dogovorjene dobave.

"Poljska bo izvedla le predhodno dogovorjene dobave streliva in oborožitve," je za poljsko tiskovno agencijo PAP povedal tiskovni predstavnik poljske vlade Piotr Muller in poudaril, da so se v Varšavi za to odločili zaradi vrste "popolnoma nesprejemljivih izjav in diplomatskih gest" Ukrajine.

Ob tem je izpostavil, da je Poljska v prvih mescih ruske invazije Ukrajini dobavljala orožje in strelivo, medtem ko so druge države EU šele govorile o podpori. Po njegovih besedah je Poljska s tem pomagala odbiti ruski napad na Ukrajino in posledično druge države EU.

Iz Kijeva pa so medtem danes sporočili, da bosta državi v prihodnjih dneh opravili pogovore o omenjenem sporu glede uvoza žita. "Naslednja pogajanja bodo potekala v prihodnjih dneh, na njih pa bomo razpravljali o vprašanjih, ki sta jih pripravili obe strani," je sporočilo ukrajinsko kmetijsko ministrstvo in napovedalo pogovore med kmetijskima ministroma obeh držav.

Poljska je pred tem v sredo na pogovor poklicala ukrajinskega veleposlanika v Varšavi, potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v govoru ob začetku zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku dejal, da se nekatere države v solidarnosti z Ukrajino le pretvarjajo.

Mislil je na Poljsko, Slovaško in Madžarsko, ki so minuli teden podaljšale omejitve uvoza žita iz Ukrajine - navkljub odločitvi EU, da omejitev ne podaljša. Varšava je njegove opazke zavrnila kot neupravičene in poudarila, da Ukrajino podpira od prvega dne vojne.

Dan prej je Kijev pred Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) vložil tudi tožbo proti omenjenim trem državam, Morawiecki pa je v odzivu opozoril, da bo Poljska še razširila seznam ukrajinskih izdelkov, katerih uvoz bo prepovedan, če bo Kijev še naprej zaostroval spor.

Poljsko zunanje ministrstvo je ob tem sporočilo, da "izvajanje pritiska na Poljsko" in "pošiljanje pritožb na mednarodna sodišča" nista načina za reševanje nesoglasij med državama. Kijev pa se je odzval s pozivom Poljski, naj "pusti čustva ob strani".

EU je omejitve uvoza iz Ukrajine prvotno uvedla po tem, ko so se ukrajinske sosede zaradi prevelikih količin uvoženega ukrajinskega žita znašle v težavah. Zaloge so se začele kopičiti, zaradi česar je na trgu pristalo veliko žita po tako nizkih cenah, da so izkrivljale tržne razmere.

Gj3mTYA_j_w

EoQvy4QAXVk