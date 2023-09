»Konflikti preganjajo rekordno število ljudi iz njihovih domov«

Mednarodni dan miru letos o individualni in kolektivni odgovornosti

Svet danes obeležuje mednarodni dan miru, ki je letos posvečen ukrepom za mir. Gre za poziv k ukrepanju, ki priznava individualno in kolektivno odgovornost ljudi za spodbujanje miru. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v poslanici ob tej priložnosti poudaril, da mir ni le plemenit ideal, temveč klic k ukrepanju.

"Ko obeležujemo letošnji mednarodni dan miru, se ljudje in naš planet soočajo s krizami. Konflikti preganjajo rekordno število ljudi iz njihovih domov. Pestijo nas smrtonosni požari, uničujoče poplave in vse višje temperature. Soočamo se z revščino, neenakostmi in krivicami. Širijo se nezaupanje, razdeljenost in predsodki," je opozoril Guterres.

Poudaril je, da nas letošnja tema opominja, da mir ne pride sam od sebe, temveč je rezultat dejanj.

"Ko obeležujemo letošnji mednarodni dan miru, se ljudje in naš planet soočajo s krizami. Konflikti preganjajo rekordno število ljudi iz njihovih domov. Pestijo nas smrtonosni požari, uničujoče poplave in vse višje temperature. Soočamo se z revščino, neenakostmi in krivicami. Širijo se nezaupanje, razdeljenost in predsodki."



Antonio Guterres,

generalni sekretar ZN

"Dejanj za pospešitev napredka proti ciljem trajnostnega razvoja in zagotovilo, da na nikogar ne pozabimo. Dejanj za konec vojne proti našemu planetu in njegovim naravnim darovom. Dejanj za spoštovanje in zaščito človekovih pravic ter dostojanstva vsakega posameznika. Dejanj za uporabo orodij diplomacije, dialoga in sodelovanja," je nadaljeval.

Pri tem je opozoril, da mir ni le plemenit ideal človeštva, temveč je klic k ukrepom. Ob današnjem dnevu, ko je čas za 24-urno spoštovanje nenasilja in prekinitve ognja, zato Guterres poziva vse ljudi, da se zavežejo, da bodo gradili, spodbujali in vzdrževali mir za vse.

Mednarodni dan miru, dan svetovnega prepoznavanja miru kot vrednote, je leta 1981 razglasila Generalna skupščina ZN. Dve desetletji pozneje, leta 2001, pa je soglasno potrdila, da se ta dan razglasi za dan nenasilja in premirja.

0Kdwe0MbnhQ

68Vh5h378M8