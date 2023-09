Strupene slive in breskve

Uprava za varno hrano skrbi za nevznemirjenega potrošnika

Že sredi avgusta je Slovenska tiskovna agencija povzela poročanje srbskih medijev, da se izvoženo sadje zaradi uporabe od leta 2020 v EU prepovedanega pesticida klorpirifosa vrača v Srbijo. »Iz Slovenije so zato v Srbijo na začetku meseca že vrnili breskve, prav tako so to sadje pred dnevi vrnili iz Hrvaške,« je agencija 19. avgusta povzela pisanje časnika Danas.

Na portalu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki sodi pod kmetijsko ministrstvo, je bilo prvo (in edino) »obvestilo za potrošnike« o sadju, v katerem so našli omenjeni pesticid, objavljeno šele 1. septembra. A ni šlo za breskve, pač pa za poljske slive, prav tako ni šlo za ugotovitve uprave, ampak za objavo trgovske verige Spar. Iz uprave so tako z zapisom 1. septembra potrošnike le obvestili, da jih je Spar seznanil z umikom sliv iz Poljske zaradi ugotovljenega klorpirifosa. Dodali so še, da so bile slive pod znamko S-BUDGET v prodaji od 11. avgusta – v upravi pa so šele 22 dni kasneje, 1. septembra, kupce pozvali, naj jih ne pojedo.

Prvo »pojasnilo javnosti« o klorpirifosu v uvoženem sadju je uprava objavila 6. septembra. V njem razlaga pristojnosti nadzora in opozarja, da naj bi bili za obveščanje potrošnikov primarno odgovorni »nosilci živilske dejavnosti«. Vmes je še razkrila, da so letos do 24. avgusta med 11 vzorci srbskega sadja in zelenjave sami odkrili vzorec breskev s klorpirifosom, pesticidom, ki ni strupen samo za genski material, ampak zanj obstajajo »pomembni dokazi v zvezi z razvojnimi nevrološkimi izidi pri otrocih«. A očitno se jim o tem odkritju ni zdelo potrebno obvestiti potrošnikov. Kakorkoli, s 24. avgustom so uvedli poostren nadzor nad izdelki, uvoženimi iz Srbije.

Uprava na čelu z v. d. direktorice Vido Znoj in inšpektorji se je v javnosti vnovič oglasila ta ponedeljek in napovedala predstavitev ugotovitev zadnjega preverjanja vsebnosti pesticidov. A poslušali smo le razlage o tem, kako uprava deluje v skladu z zakoni.

Omenimo dve podrobnosti: o srbskih breskvah s klorpirifosom je inšpektorica pojasnila, da so bile uvožene na začetku julija in distribuirane v eno trgovsko verigo, a ta je do takrat, ko je prejela izsledke, ki so kazali na vsebnost pesticida, vse breskve že prodala. Pri slivah so inšpektorji pesticid našli med rednim vzorčenjem. Vzorec so, tako inšpektorica, vzeli zgolj v trgovini, v katero je bilo dobavljenih 200 kilogramov sliv, in ne v celotni pošiljki. Izsledki so po njenih besedah zato veljavni samo za ta del, saj naj bi bilo »neupravičeno sklepati, da so vse slive, ki so bile distribuirane, neskladne«.

Za »piko na i« smo izvedeli še, da uprava za varno hrano odpoklica živila na spletni strani ne objavi, če gre za neskladno živilo, ki mu je potekel rok uporabe, oziroma »upravičeno domnevajo«, da ni več v prodaji ali pri potrošnikih doma. Ena od utemeljitev za tako prakso je, da »takšna objava ne bi prispevala k večji zaščiti in varnosti potrošnikov, temveč bi jih zgolj vznemirila in posledično vodila celo do spreminjanja prehranskih navad in nepotrebnih zavržkov sicer skladne in varne hrane«.

Strnimo: uprava za varno hrano očitno neracionalnim potrošnikom raje ne razkriva, kaj jedo, saj je ključno, da so potrošniki povsem mirni in še naprej jedo najrazličnejše sadje iz uvoza.

Čas je za odstop.