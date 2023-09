Kaznovani TikTok

Kitajsko družbeno omrežje TikTok bo moralo plačati visoko globo zaradi kršenja pravil o ravnanju s podatki mladoletnikov

© Nikuga / Pixabay

Irska komisija za varstvo podatkov (DPC), ki nadzoruje delovanje TikToka v Evropski uniji, je kitajskemu družbenemu omrežju nedavno naložila 345 milijonov evrov globe zaradi kršenja pravil o ravnanju s podatki mladoletnih uporabnikov. Komisija je odkrila, da je platforma zagrešila več kršitev pravil splošne uredbe Evropske unije o varstvu podatkov (GDPR). Med drugim je preiskava ugotovila, da so bile objavljene vsebine uporabnikov, starih od 13 do 17 let, po privzetih nastavitvah samodejno dostopne javnosti oziroma vsem uporabnikom TikToka – torej si je njihove vsebine lahko ogledal in jih komentiral kdorkoli. Pri TikToku so se odzvali, da so potrebne ukrepe uvedli in nepravilnosti odpravili že pred začetkom preiskave, ki je potekala od julija do decembra 2020, in se z razsodbo ne strinjajo.