Rusija z raketami in brezpilotnimi letalniki napadla ukrajinsko pristaniško mesto

Ukrajinske oblasti so prebivalce Odese pozvale, naj se zatečejo na varno. Tudi za druge dele Ukrajine je začasno veljalo opozorilo pred zračnimi napadi.

Rusija je ponoči z raketami in brezpilotnimi letalniki napadla pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine. V napadu so zadeli pristaniško infrastrukturo, je sporočil vojaški guverner v Odesi Oleg Kiper. O zračnih napadih pa poročajo tudi iz Rusije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V napadu na Odeso je bila zadeta predvsem pristaniška infrastruktura, šlo naj bi za stavbo trajektne službe in bližnji hotel, ki ga niso več uporabljali. Med drugim je izbruhnil tudi požar, ki so ga že pogasili. V nočnem napadu sta bila poškodovana še skladišče in stanovanjska hiša. Eno žensko so zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico, je še sporočil Kiper.

Ukrajinske zračne sile so pred tem na Telegramu posvarile pred napadi iz Rusije, prebivalce Odese pa so pozvali, naj se zatečejo na varno. Tudi za druge dele Ukrajine je začasno veljalo opozorilo pred zračnimi napadi.

O zračnih napadih pa so poročali tudi iz ruskega mesta Kursk, blizu meje z Ukrajino. V nedeljo zvečer je namreč zračna obramba uspela sestreliti brezpilotni letalnik, so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva. Kijev se na poročila zaenkrat ni odzval.

Že pred tem naj bi v nedeljo brezpilotni letalniki zadeli stavbo ruske obveščevalne službe FSB in naftno rafinerijo, so poročali ukrajinski mediji ob navajanju ukrajinske vojaške obveščevalne službe.

fE0j4zRd82Y