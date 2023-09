»Zgornjih meja za begunce se enostavno ne sme upoštevati«

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je zavrnila predlog o letni zgornji meji za begunce, kot je to predlagal bavarski ministrski predsednik Markus Söder

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je v razpravi o tem, kako naj se Nemčija odzove na begunce in "nezakonite" migracije, zavrnila predlog o letni zgornji meji za begunce, kot je to predlagal bavarski ministrski predsednik Markus Söder. Kot je dejala v nedeljo na nemški televiziji, mednarodno pravo govori proti temu.

"Zgornjih meja se enostavno ne sme upoštevati, ker imamo evropsko pravo, mednarodno pravo, ne moremo zgolj zmanjšati individualne pravice do azila," je v pogovorni oddaji na nemški javni televiziji ARD v nedeljo zvečer dejala Faeser. Pri tem je opozorila, da so zavezani spoštovanju ženevske konvencije o beguncih in Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Faeser tudi meni, da se z določitvijo zgornje meje zgolj slepi ljudi, da gredo stvari na bolje. "Edina stvar, ki bo resnično pomagala, je evropska rešitev," je poudarila, pri čemer je omenila vprašanje porazdelitve beguncev v EU.

Söder, ki je tudi vodja bavarske konservativne Krščansko-socialne unije (CSU), je v razpravi omenil številko 200.000 za sprejem beguncev, ki je po njegovem merilo, ko je integracija v Nemčiji še lahko uspešna. Izpostavil je tudi zaščito meja, ustavitev posebnih programov sprejema beguncev, ki jih ponuja le Nemčija, in repatriacijo.

Kanclerja Olafa Scholza, ki vodi koalicijsko vlado socialdemokratov, liberalcev in Zelenih, je Söder pozval, naj vprašanje migracij postavi na prvo mesto. Kot je dejal, potrebujejo v Nemčiji "obrat k trajnostni migracijski politiki".

Nemške zvezne dežele in občine v zadnjem času vse glasneje opozarjajo na preobremenjenost pri sprejemu beguncev. "Zvezni urad za migracije in begunce je do konca avgusta zabeležil več kot 204.000 prošenj za azil, kar je 77 odstotkov več kot v enakem obdobju lani," so poudarili. Poleg tega so še opozorili, da je zaradi ruske agresije proti Ukrajini v Nemčiji zatočišče poiskalo več kot milijon ljudi iz Ukrajine, ki jim ni bilo treba zaprositi za azil.

