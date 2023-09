Levica v Grčiji / Siriza po odstopu Ciprasa dobila novega vodjo

Nekdanji uslužbenec Goldman Sachsa Stefanos Kaselakis je prevzel vodenje glavne grške opozicijske stranke

Nekdanji uslužbenec Goldman Sachsa Stefanos Kaselakis je v nedeljo prevzel vodenje glavne grške opozicijske stranke Sirize. Zavezal se je, da bo krepil delavske in socialne pravice ter odpravil določene ugodnosti za bankirje in politike. Nasledil je Aleksisa Ciprasa, ki je po porazu na junijskih parlamentarnih volitvah naznanil svoj odstop.

Po prvih rezultatih je 35-letni Kaselakis prejel več kot 56 odstotkov glasov in po burni kampanji, ki je večinoma potekala prek družbenih medijev, premagal štiri druge kandidate, med njimi tri nekdanje ministre, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Želimo Grčijo, v kateri se ti ni treba truditi, da bi napredovali," je dejal ob začetku volilne kampanje in se zavezal, da bo krepil delavske in socialne pravice, pospešil izvajanje sodnih postopkov ter odpravil določene ugodnosti za bankirje in politike.

Stefanos Kaselakis,

vodja stranke Siriza

Kaselakis se je rodil v Atenah, a se je pri 14 letih preselil v ZDA. V svojem življenjepisu navaja, da je diplomiral na univerzi v Pensilvaniji, govori pet jezikov in je leta 2008 kot prostovoljec sodeloval pri predsedniški kampanji takratnega senatorja Joeja Bidna. Prav tako je delal pri banki Goldman Sachs in kot generalni direktor britanskega podjetja SwiftBulk Holding.

Stranka Siriza se trenutno spopada z zaporednimi volilnimi porazi in vse manjšo podporo v državi. Na junijskih volitvah, na katerih je slavila konservativna stranka Nova demokracija, njen predsednik Kiriakos Micotakis pa si je zagotovil drugi premierski mandat, je namreč Sirizo volila manj kot petina volivcev.

Od majskih volitev, na katerih je sicer prav tako slavila Nova demokracija, a ni dobila večina za samostojno vladanje, pa je Siriza izgubila več deset tisoč volivcev. Tedanji vodja stranke Cipras je po porazu na junijskih parlamentarnih volitvah naznanil odstop s čela stranke.

