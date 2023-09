Anketa / Trump v prednosti pred Bidnom

Zadnja javnomnenjska anketa skrbi demokrate

Zadnja anketa časopisa Washington Post in televizije ABC ugotavlja, da bi v tem trenutku na predsedniških volitvah v ZDA bivšega predsednika, republikanca Donalda Trumpa podprlo 51 odstotkov volivcev, sedanjega demokratskega predsednika Joeja Bidna pa le 42 odstotkov

© Patrick Semansky / Supplier NTB

Zadnja anketa časopisa Washington Post in televizije ABC ugotavlja, da bi v tem trenutku na predsedniških volitvah v ZDA bivšega predsednika, republikanca Donalda Trumpa podprlo 51 odstotkov volivcev, sedanjega demokratskega predsednika Joeja Bidna pa le 42 odstotkov.

Anketa, ki je bila objavljena v nedeljo, je zaskrbela demokrate, vendar pa Bela hiša zagotavlja, da ni razloga za zaskrbljenost. Biden naj bi bil po navedbah analitikov prepričan, da bodo imeli volivci - predvsem volivke - novembra 2024 v mislih odpravo pravice do splava in možnost vrnitve Trumpa v Belo hišo, je poročala televizija ABC.

Vendar pa anketa potrjuje to, da se Biden pred možnostjo ponovne izvolitve sooča z resnimi pomisleki. Podpora njegovi gospodarski politiki in politiki do priseljevanja je rekordno nizka, večina Američanov meni, da je prestar, rekordno število pa jih meni, da jim gre danes slabše kot leta 2021, ko je Biden prevzel položaj.

Kar 44 odstotkov Američanov meni, da so danes v slabšem finančnem položaju kot prej, kar je največ v zgodovini omenjene ankete od leta 1986. Le 37 odstotkov odobrava Bidnovo delo na splošno, glede gospodarske politike pa le 30 odstotkov. Glede politike priseljevanja ga podpira 32 odstotkov Američanov, 74 odstotkov pa jih meni, da je z 80 leti prestar za drugi mandat. Glede 77-letnega Trumpa jih ima isto mnenje le 50 odstotkov.

Kar 62 odstotkov demokratov meni, da bi morala stranka najti drugega kandidata, vendar nimajo ideje, kdo naj bi to bil. Le osem odstotkov izraža podporo podpredsednici Kamali Harris, podobno kot 82-letnemu Bernieju Sandersu, sedem odstotkov pa jih podpira Roberta Kennedyja mlajšega.

Trumpovo delo na položaju predsednika je v začetku leta 2021 podpiralo 38 odstotkov Američanov, sedaj 48 odstotkov. Poleg tega uživa 54-odstotno podporo med republikanci, njegov najbližji nasprotnik za osvojitev republikanske nominacije guverner Floride Ron DeSantis pa 15-odstotno.

Anketa je vključila po 25 odstotkov republikancev in demokratov ter 42 odstotkov neodvisnih volivcev in kaže še več zaskrbljujočih izidov za Bidna. Biden ima 50-odstotno podporo med manjšinami, Trumpu je podpora med njimi narasla na 43 odstotkov. Med volivci latinsko-ameriškega izvora Trump vodi s 50 proti 44 odstotkom.

Med moškimi je Trump od maja povečal prednost za sedem odstotkov na 61 proti 34, pri belopoltih moških z največ srednješolsko izobrazbo pa ima 79-odstotno podporo. Pri podpornikih pravice do splava Biden uživa 57-odstotno podporo, pri nasprotnikih pa Trump 81-odstotno.

Pri Američanih je na volitvah tradicionalno vedno najbolj pomembno gospodarstvo in Biden tu zelo peša. Kar 74 odstotkov udeležencev ankete gospodarsko podobo ocenjuje kot slabo.

cgOdIsrsHrk