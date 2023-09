Farmacevti / »Ne zaupajte nepreverjenim zdravstvenim trditvam, ki obljubljajo čudeže«

Ob dnevu slovenskih lekarn tudi o tem, da raziskave in izkušnje kažejo, da so prehranska dopolnila na trgu lahko zelo različne kakovosti

Slovensko farmacevtsko društvo in Lekarniška zbornica Slovenije danes organizirata 19. dan slovenskih lekarn. Ob tokratnem dnevu posebej izpostavljajo, da je pri vsaki terapiji z zdravili za njeno učinkovitost pomembna prehrana, saj ključno vpliva na absorpcijo in učinkovitost zdravil, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Obiskovalce lekarn želimo seznaniti o pravilni uporabi zdravil, jih ozavestiti, da je skrb za zdravje zelo pomembna in jim svetovati, na katero hrano morajo biti pozorni, če uporabljajo določena zdravila," je po navedbah zbornice ob dnevu poudarila predsednica sekcije farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu Maša Koritnik Zadravec.

Hkrati želijo farmacevti poudariti tudi pomen součinkovanja hrane in zdravil. Hrana namreč ključno vpliva na absorpcijo in učinkovitost zdravil, jemanje nekaterih zdravil pa lahko po drugi strani vpliva na spremembo telesne mase, zato je v posvetu o zdravljenju z zdravili pomembno upoštevati navodila za jemanje zdravil glede na prehrano.

"Vedno je priporočljivo, da se posvetujete s svojim farmacevtom ali zdravnikom, če med jemanjem določenega zdravila opazite spremembe. Prav tako je ključnega pomena dosledno upoštevati predpisane odmerke in navodila za uporabo zdravil ter redno spremljati svoje zdravstveno stanje," je pojasnila Koritnik Zadravec.

Ob dnevu slovenskih lekarn je društvo izdalo knjižico, v kateri so zbrane preverjene informacije o vplivu prehrane na terapijo z zdravili ter informacije o zdravi prehrani v različnih življenjskih obdobjih. Knjižica vsebuje tudi informacije o prehrani dojenčkov, otrok, mladostnikov, starostnikov, nosečnic in športnikov.

Knjižice bodo lekarniški strokovni delavci izročali vsakemu obiskovalcu posebej, s čimer poudarjajo tudi svojo svetovalno vlogo. Posebna pozornost je namenjena tudi prehranskim dopolnilom, ki nam pomagajo pri izboljševanju primanjkljajev nekaterih hranil, vzdrževanju njihovega zadostnega vnosa ali podpori fizioloških funkcij.

"Raziskave in izkušnje kažejo, da so prehranska dopolnila na trgu lahko zelo različne kakovosti. Ne zaupajte nepreverjenim zdravstvenim trditvam, ki obljubljajo čudeže. Boste pa kakovostna prehranska dopolnila običajno našli v lekarnah in specializiranih trgovinah, ki imajo večji nadzor nad kakovostjo, in so proizvedena pri uveljavljenih proizvajalcih, pri katerih je vzpostavljena dobra proizvodna praksa," so v sporočilu za javnost povzeli besede predsednice lekarniške zbornice Darje Potočnik Benčič.