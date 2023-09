Izbruh ošpic v Berlinu / 600 ljudi v karanteni

Zaradi izbruha ošpic v sprejemnem centru za begunce v berlinskem okrožju Reinickendorf so danes približno 600 tam nastanjenim ljudem začasno prepovedali izhod iz centra

Z zelo nalezljivo boleznijo naj bi se v Berlinu okužila dva otroka (fotografija je simbolična)

© Dave Haygarth / Flickr

Zaradi izbruha ošpic v sprejemnem centru za begunce v berlinskem okrožju Reinickendorf so danes približno 600 tam nastanjenim ljudem začasno prepovedali izhod iz centra, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Z zelo nalezljivo boleznijo naj bi se okužila dva otroka.

"Težko je še bolj omejiti svobodo gibanja ljudi, ki že zdaj živijo v utesnjenih razmerah," je dejal predstavnik deželnega urada za begunce Sascha Langenbach in dodal, da bo treba hitro rešiti več izzivov, tudi v sodelovanju z ministrstvom za zdravje.

Po njegovih besedah bodo morali čim prej zabeležiti starost vseh ljudi, ki so nastanjeni v centru, in dosledno preveriti, kdo izmed njih je bil cepljen proti ošpicam. Da bi ljudem lahko razložili situacijo, bodo zaposlili tolmače za turščino, arabščino in farsi.

Langenbach je dejal, da so že sprejeli preventivne ukrepe za zaščito prebivalcev centra, med drugim je ministrstvo za zdravje poleg prepovedi izhodov uvedlo obvezno nošenje zaščitnih mask. Dodal je, da bodo ukrepi strogi, vendar je varnost na prvem mestu, pri čemer bo še vedno ustrezno poskrbljeno za prehrano in higieno.