»Svet je že predolgo odlašal s sprejemanjem težkih odločitev«

Tako bogate države kot tiste v razvoju morajo močno zvišati cilje glede zmanjševanja izpustov

Tako bogate države kot tiste v razvoju morajo močno zvišati cilje glede zmanjševanja izpustov, je danes pozvala Mednarodna agencija za energijo (IEA). Premožnejše bi morale ogljično nevtralnost po njihovem prepričanju doseči najpozneje leta 2045, Kitajska pa leta 2050, kar je pet oziroma deset let prej od trenutnih ciljev.

"Svet je že predolgo odlašal s sprejemanjem težkih odločitev," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v poročilu poudarili v IEA. Kot so opozorili, so globalni podnebni cilji še vedno dosegljivi zaradi povečanja deleža obnovljivih virov energije in ne zato, ker bi države uspešno zavirale onesnaževalce.

Energetski sektor se po navedbah IEA spreminja hitreje, kot misli večina, pri čemer trajnostni projekti dobivajo dodaten zagon. A obenem naložbe v fosilna goriva ostajajo enako ali bolj obsežne. "Pot do omejitve dviga globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija do leta 2050 ostaja odprta, a le zaradi čistih tehnologij," so zapisali.

Mednarodna agencija za energijo (IEA)

Ob tem so posvarili pred obratovanjem naftnih in plinskih polj ter elektrarn na premog do konca predvidene življenjske dobe. To bi po njihovih besedah namreč skoraj povsem izničilo možnosti za dosego okoljskih ciljev.

Odlašanje z ukrepi za omejitev podnebnih sprememb bi svet prisililo v zanašanje na drage in nepreverjene tehnologije za odvzemanje ogljika iz ozračja, za katere je po navedbah IEA nemogoče vnaprej zagotoviti učinkovitost.

Svetovno povpraševanje po nafti, plinu in premogu bo po ocenah IEA vrhunec doseglo še v tem desetletju.