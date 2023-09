Bidnov sin vložil tožbo proti Giulianiju

Hunter Biden je vložil tožbo proti nekdanjemu županu New Yorka Rudyju Giulianiju in odvetniku Robertu Costellu, v kateri trdi, da sta mu posegla v digitalno zasebnost

Predsednik ZDA Joe Biden svojemu sinu izraža podporo, vendar odločno zanika, da bi sodeloval v njegovih poslih

© Jay Godwin / Flickr

Sin predsednika ZDA Hunter Biden je včeraj v Kaliforniji vložil tožbo proti nekdanjemu županu New Yorka Rudyju Giulianiju in odvetniku Robertu Costellu, v kateri trdi, da sta mu posegla v digitalno zasebnost in z vdorom v njegov računalnik kršila zvezne in državne zakone, poroča CNN.

Biden trdi, da sta oba več let vdirala v njegove elektronske naprave in komunikacijo, jo manipulirala, kopirala in širila. "Njuna dejanja kažejo, da nadaljujeta z nezakonitimi dejanji in bosta tudi v prihodnje, če se ju ne zaustavi," trdi tožba.

Gre za zaplet, ki je nastal, ko so mediji v ZDA pred leti začeli dobivati informacije s prenosnega računalnika, ki ga je Hunter Biden dal na popravilo v Delawaru. Informacije naj bi posredoval Giuliani.

Prenosni računalnik je tudi osnova za postopek ustavne obtožbe, ki jo nameravajo republikanci v predstavniškem domu kongresa sprožiti proti predsedniku Joeju Bidnu.

Na njem naj bi bile informacije, ki dokazujejo, da je bil predsednik na položaju podpredsednika ZDA v vladi Baracka Obame vpleten v sinove posle v Ukrajini in na Kitajskem, vendar doslej še niso bile objavljene.

Vse kar so republikanci doslej uspeli odkriti in objaviti s prenosnih naprav Hunterja Bidna, so njegove fotografije spolnih odnosov z raznimi ženskami.

Biden svojemu sinu izraža podporo, vendar odločno zanika, da bi sodeloval v njegovih poslih.

"Hunter Biden je prej zanikal, da je lastnik prenosnega računalnika in me ne preseneča, da sedaj lažno trdi, da je Giuliani manipuliral podatke na njem glede na to, da je na njem opolzki material in potencialno tudi dokazi kaznivih dejanj," je za CNN izjavil Giulianijev svetovalec Ted Goodman.

Hunter Biden je doslej že vložil podobno civilno tožbo proti nekdanjemu svetovalcu bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa Garrettu Zieglerju, ki naj bi podobno vdiral v njegove elektronske naprave. Prejšnji teden je vložil še tožbo proti zvezni davkariji, da je nezakonito razkrila njegove davčne informacije.

Tožba Hunterja Bidna trdi, da je za Giulianijeve prekrške več kot dovolj dokazov. Med drugim je februarja letos objavil video, v katerem drži prenosni računalnik in pravi, da je to last Hunterja Bidna. Povedal je tudi, da je kopiral podatke na svoj računalnik.

Zvezno tožilstvo je sredi septembra vložilo obtožnico proti Hunterju Bidnu zaradi laganja na uradnem dokumentu ob nakupu orožja, ni pa izključena tudi obtožnica zaradi davčnih poneverb.

