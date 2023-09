Prepovedali še eno skrajno desno skupino / »Odvratna indoktrinacija otrok in mladih«

Nemške oblasti so prepovedale skrajno desno ekstremistično skupino Artgemeinschaft

Nemške oblasti so prepovedale skrajno desno ekstremistično skupino Artgemeinschaft, so danes sporočili iz Berlina. Notranja ministrica Nancy Faeser je skupino, ki je med drugim opredeljena kot neopoganska in neonacistična, opisala kot "sektaško, globoko rasistično in antisemitsko", poročajo tuje tiskovne agencije.

Nemški policisti so danes zjutraj v 12 zveznih deželah preiskali skupno 26 stanovanj 39 članov združenja s polnim imenom Rasna skupnost - Germanska verska skupnost življenja po naravi, je sporočilo notranje ministrstvo v Berlinu in dodalo, da je bila prepoved skupine v pripravi že več kot leto dni.

Prepoved velja tudi za vse podskupine združenja, ki po oceni nemških varnostnih organov šteje okoli 150 članov. Združenje po navedbah ministrstva uporablja krinko "psevdoreligioznega germanskega verovanja v Boga za širjenje svojega svetovnega nazora, ki krši človekovo dostojanstvo".

"Ta desničarska ekstremistična skupina poskuša z odvratno indoktrinacijo otrok in mladih vzgojiti nove sovražnike ustave."



Nancy Faeser,

nemška notranja ministrica

Pri tem naj bi skupina uporabljala literaturo iz nacističnega obdobja, s katero si prizadeva, da bi mladi sprejeli njene rasistične teorije. "Ta desničarska ekstremistična skupina poskuša z odvratno indoktrinacijo otrok in mladih vzgojiti nove sovražnike ustave," je dejala Faeser in prepoved označila za nov udarec desničarskemu ekstremizmu in intelektualnim agitatorjem, ki širijo nacistične ideologije.

V Nemčiji so v zadnjih mesecih prepovedali več skrajno desnih ekstremističnih skupin. Nazadnje so prejšnji teden prepovedali društvo Hammerskins in več z njim povezanih skupin, kar je bila že dvajseta prepoved skrajno desnega združenja v državi.

Na podlagi letnega poročila nemške notranje obveščevalne službe (BfV), ki ga je ta skupaj s Faeser predstavila aprila, je sicer v Nemčiji desničarski ekstremizem v porastu. Lani se je število oseb, uvrščenih v ta spekter, v primerjavi z letom prej povečalo za okoli 14,5 odstotka na 38.800.