»Kolegi in kolegice so zaradi izčrpanosti med delom omedlevali, a nadrejeni niso ukrepali«

Pismo, v katerem novinarji informativnega programa razkrivajo, kaj se jim je dogajalo v času vladavine Uroša Urbanije in Jadranke Rebernik

Jadranka Rebernik

© RTVSLO / IN MEDIA RES

Aktiv novinarjev informativnega programa TV Slovenija se je odzval na elektronsko sporočilo nekdanje odgovorne urednice Jadranke Rebernik. Med drugim so zapisali, da želijo javnost obvestiti o najhujših primerih, ki jih zaposleni v uredništvu informativnega programa TV Slovenija doživljajo že skoraj dve leti. Mnogi so zaradi pritiskov, šikaniranj, diskreditacij in ponižanj tudi zboleli, izgoreli ali pa podali odpovedi delovnega razmerja. Javno pismo spodaj objavljamo v celoti.

Kaj vse je počela Jadranka Rebernik

Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija je z začudenjem prebral elektronsko sporočilo nekdanje odgovorne urednice Informativnega programa TV Slovenija Jadranke Rebernik. Rebernik v njem poziva v. d. odgovorne urednice Polono Fijavž naj uporabi svoj vpliv in ustavi pogrom nad sodelavci, prav tako bi po njenem mnenju morala prenehati z menjavami (najverjetneje so mišljena uredniška in voditeljska mesta), ker da je to naloga urednikov v polnem mandatu. Te odločitve naj bi namreč pripeljale do tega, da se je ena od sodelavk TV Slovenija včeraj slabo počutila in je potrebovala zdravniško pomoč.

Pisanje je presenetljivo predvsem zato, ker kolektiv že vsaj dve leti opozarja na preobremenjenost, šikaniranje in nesramne pripombe nekdanje urednice in nekdanjega vodstva RTV-ja, ki so pripeljali do marsikaterega obiska reševalnega vozila v prostorih Kolodvorske 2 ali obiska naših sodelavcev na urgenci. Kolegi in kolegice so zaradi izčrpanosti, slabih delovnih pogojev in podhranjenosti kolektiva med delom v desku omedlevali, a nadrejeni niso ukrepali, težave v uredništvu so ignorirali tudi na zadnjem sestanku 8. septembra 2023.

Za lažjo predstavo želimo javnost obvestiti o najhujših primerih, ki jih v uredništvu Informativnega programa TV Slovenija že skoraj dve leti doživljamo zaposleni. Mnogi so zaradi pritiskov, šikaniranj, diskreditacij in ponižanj tudi zboleli, izgoreli ali pa podali odpovedi delovnega razmerja.

Jadranka Rebernik je kot v. d. odgovorne urednice dolgoletni voditeljici Dnevnika na božični večer leta 2022 poslala elektronsko sporočilo, v katerem jo je obvestila, da oddaje ne vodi več.

Dolgoletni uredniki in voditelji Dnevnika in Odmevov so brez pogovora iz elektronskega sporočila s planov dela izvedeli, da so bodisi umaknjeni ali pa se jim je drastično znižalo število oddaj. Čeprav je Jadranka Rebernik od nekaterih dobila pisno prošnjo za obrazložitev, jim na sporočilo še do danes ni odgovorila. V uredništvu je bila nekdanja urednica Jadranka Rebernik tudi zelo redko prisotna.

Projektov parlamentarnih volitev v Sloveniji ni vodila, kot je to pričakovano, in je voditelje in novinarje puščala v popolni negotovosti. Dela so jim bila dodeljena tik pred zdajci.

Večkrat je še isti dan sporočila, da bodo na sporedu tudi Odmevi Plus. Šlo je za daljšo, 50 minutno oddajo. Ob daljšanju oddaje dela ni zorganizirala, vse je prepustila obstoječi ekipi.

Jadranka Rebernik je za urednico Zunanjepolitične redakcije imenovala osebo popolnoma brez tovrstnih izkušenj ali predhodnega ukvarjanja z zunanjo politiko, čeprav je redakcija predlagala osebo, ki bi lahko uredništvo prevzela.

Spomnimo še na primer oddaje Tarča, ko je voditeljica v interni komunikaciji odgovorno urednico Rebernik prosila, naj ustavi posege, pritiske zunanjih ljudi na urednikovanje oddaje. Namesto da bi zaščitila zaposlene pred pritiski nekoga, ki nenehno blati ugled novinarjev in RTV-ja, je interno komunikacijo poslala tistemu, ki blati, Bojanu Požarju. O prošnji je bil obveščen tudi takratni direktor TV Uroš Urbanija, ki ni ukrepal, Bojan Požar pa z žalitvami zaposlenih na RTV-ju nadaljuje še danes.

Nekdanja odgovorna urednica se na šikaniranja zaposlenih nekdanjega direktorja Televizije Uroša Urbanije na družbenih omrežjih, medijih in v internih postopkih ni odzivala in jih pred napadi ni zaščitila, čeprav smo jo kot Aktiv na to večkrat opozorili in pozvali, naj ukrepa. Taki napadi so povzročili številne, pogoste stiske zaposlenih.

Jadranko Rebernik so novinarji prosili, naj zaščiti voditeljico, ki je bila žrtev verbalnega nasilja s strani urednika oddaje. Kljub temu, da je urednik v kazenskem postopku, nekdanja odgovorna urednica ni storila ničesar, da bi voditeljico zaščitila.

Kot članica dopisniške komisije je v negotovosti puščala dopisnike v tujini, ki tudi en mesec pred koncem mandata niso vedeli, ali jim bodo mandate podaljšali. Ob zdravju naših dopisnikov je bilo ogroženo tudi šolanje njihovih otrok.

O profesionalnih standardih in odločitvah pa zgovorno govori podatek, da je bila Jadranka Rebernik na Novinarskem častnem razsodišču obsojena, da je kršila 4. člen novinarskega kodeksa ter da je s spreminjanjem vsebine in pomena enega od prispevkov vanj posegala na način cenzure.

To je le nekaj konkretnih primerov, na katere je Aktiv ves čas opozarjal, nekdanja odgovorna urednica pa za izboljšanje delovnih pogojev in preprečitev zdravstvenih težav podrejenih ni storila ničesar. O profesionalnih standardih in odločitvah pa zgovorno govori podatek, da je bila Jadranka Rebernik na Novinarskem častnem razsodišču obsojena, da je kršila 4. člen novinarskega kodeksa ter da je s spreminjanjem vsebine in pomena enega od prispevkov vanj posegala na način cenzure. Pod njenim vodenjem je gledanost drastično padla.

Članice in člani Aktiva smo prav zaradi napisanih izkušenj zadnjih let in splošne rizičnosti novinarskega poklica in vsakodnevnega stresa, še posebej tenkočutni do zdravstvenih težav kolegic in kolegov, hkrati pa tudi skrajno zadržani do javnega objavljanja novic in še zlasti fotografij ali posnetkov, ki jih kažejo v stiski. Sodelovanje poklicnih novinark in novinarjev RTV Slovenija v tovrstnem početju ostro obsojamo kot izraz neprofesionalnosti in nekolegialnosti.

Kolegici seveda želimo čimprejšnje in čim boljše okrevanje ter upamo, da se bo v kolektivu v prihodnje čim bolje počutila.

Aktiv novinarjev informativnega programa TV Slovenija