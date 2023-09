Okrepljen nadzor Slovenije ob meji s Hrvaško

Hrvaška meni, da je bila odločitev Slovenije pričakovana in da ne gre za znak nezaupanja do sosednje države

Okrepljen nadzor Slovenije ob meji s Hrvaško ne pomeni ukinjanja schengenskega območja, je danes ocenil hrvaški notranji minister Davor Božinović. Da ne gre za grožnjo schengnu, meni tudi premier Andrej Plenković. Predsednik sabora Gordan Jandroković je dejal, da je bila odločitev Slovenije pričakovana in da ne gre za znak nezaupanja do Hrvaške.

"Slovenska policija je danes okrepila nadzor na najbolj kritičnih delih ob meji, kjer prihaja do povečanega števila nezakonitih prehodov," je dejal notranji minister Boštjan Poklukar. Zanikal je, da bi šlo pri tem za vnovično vzpostavljanje nadzora na notranji schengenski meji.

"Slovenska uvedba policijskih nadzornih točk ob meji s Hrvaško ne pomeni ukinjanja schengenskega območja, temveč okrepljen nadzor zaradi dejavnosti tihotapcev," je danes dejal Božinović za hrvaško tiskovno agencijo Hina. Poudaril je, da bo promet čez mejo kljub okrepljenemu nadzoru še naprej potekal po schengenskem režimu in brez zaustavljanja.

Boštjan Poklukar,

notranji minister

Božinović je še pojasnil, da podobno kot Slovenija tudi Hrvaška izvaja izravnalne ukrepe, ki so jih uvedli po odpravi nadzora na meji, kar vključuje tudi naključni pregled vozil v prometu. Spomnil je, da ima hrvaška policija s slovenskimi kolegi vsakodnevne mešane patrulje ob meji in da je "od začetka leta preprečila vstop več kot 22.000 migrantov iz Hrvaške v Slovenijo".

Tudi premier Plenković je ocenil, da okrepljen nadzor Slovenije ni grožnja schengnu. "Prvič, na noben način ne gre za sklicevanje na člen schengenskega zakonika, po katerem bi lahko v primeru grožnje in velike intenzivnosti nezakonitih migracij vrnili nadzor na meji. To je nadzor notranjega, njihovega ozemlja, to dela tudi Hrvaška, " je po poročanju Hine dejal v Splitu.

Poudaril je še, da gre za izravnalne ukrepe, ki ne bodo ovirali prehoda schengenske meje med Hrvaško in Slovenijo.

"Prvič, na noben način ne gre za sklicevanje na člen schengenskega zakonika, po katerem bi lahko v primeru grožnje in velike intenzivnosti nezakonitih migracij vrnili nadzor na meji. To je nadzor notranjega, njihovega ozemlja, to dela tudi Hrvaška."



Andrej Plenković,

hrvaški premier

Predsednik sabora Jandroković je po poročanju Hine medtem ocenil, da je Slovenija odločitev sprejela zaradi povečanega števila nezakonitih prihodov migrantov in pritiska lokalnega prebivalstva, kar se dogaja tudi na obmejnih območjih Hrvaške. Poudaril je, da ta odločitev ne bo zaustavila svobodnega prehoda meje.

"Gre za izredne okoliščine. Verjamem, da so vsi ti ukrepi začasni," je še dodal. Pri tem je ocenil, da so pomemben dejavnik tudi prihajajoče evropske volitve, zaradi katerih oblasti želijo "pokazati državljanom, da imajo vse trdno pod nadzorom".

Jandroković je napovedal, da bo hrvaška stran govorila s slovenskimi kolegi, s katerimi imajo zelo odprt dialog. "Ničesar ne skrivamo drug pred drugim, imamo skupen problem, ki ga moramo reševati skupaj." Ob tem je poudaril, da meje na Hrvaškem varuje več kot 6000 policistov, in dodal, da bodo videli, ali morajo še okrepiti nadzor.

Okrepljen nadzor na meji s Slovenijo je popoldne komentiral tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović. Prepričan je, da "Slovenija to počne zaradi domače javnosti", kar razume, čeprav po njegovem mnenju obstaja tudi drugačna rešitev problema migrantov, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine. "Edini način za rešitev tega je čimprejšnja vključitev BiH v Evropsko unijo," je pojasnil.

"Zdaj vidimo, da ni Evrope brez meja, obstaja Evropa brez mejnih nadzorov, potem pa te spet uvedejo."



Zoran Milanović,

hrvaški predsednik

Poudaril je, da hrvaška policija dela, kar lahko. "Slovencem nimam kaj zameriti, verjetno bi to storili tudi mi. Naša policija dela, kar lahko, več kot to ne more in ne sme," je sporočil. "Zdaj vidimo, da ni Evrope brez meja, obstaja Evropa brez mejnih nadzorov, potem pa te spet uvedejo," je dodal.

Slovenska policija je od začetka leta do konca avgusta zabeležila 36.137 nezakonitih prehodov državne meje med Slovenijo in Hrvaško, v enakem obdobju lani pa 13.601.