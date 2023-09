Morebitna ustavna obtožba predsednika Bidna

Republikanci upajo, da bodo prišli do kakšnega dokaza, ki bi upravičil ustavno obtožbo, za katero se najbolj zavzema nekdanji predsednik Donald Trump

Odbor za vladni nadzor predstavniškega doma ameriškega kongresa bo danes opravil prvo javno zaslišanje v okviru preiskave za morebitno ustavno obtožbo predsednika Joeja Bidna. Republikanci upajo, da bodo le prišli do kakšnega dokaza, ki bi upravičil ustavno obtožbo, za katero se najbolj zavzema bivši predsednik Donald Trump.

Predsednik odbora za nadzor James Comer na prvo zaslišanje ni poklical nobene priče, ki bi lahko govorila o tem, kako se je predsednik Biden v preteklosti okoristil s posli svojega sina Hunterja Bidna v Ukrajini, na Kitajskem ali kje drugje.

Zaslišanje prihaja po devetih mesecih preiskave o Hunterju Bidnu v odboru, med katero so pregledali 12.000 strani finančnih podatkov in opravili pogovore s posamezniki, ki so v preteklosti sodelovali z njim. Odkrili so, da je Hunter Biden skušal izkoristiti družinsko ime za osebno korist, niso pa odkrili nobenega dokaza, da se je Joe Biden okoristil s posli svojega sina.

Formalni začetek preiskave za morebitno ustavno obtožbo je v začetku meseca naznanil predsednik predstavniškega doma Kevin McCarthy, Bela hiša pa jo zavrača kot strankarsko predstavo, za katero v dokazih ni nobene podlage.

Comer je v sredo novinarjem povedal, da bo njegov odbor predstavil dokaze, ki so jih odkrili doslej, prišli naj bi tudi pravni ter finančni strokovnjaki.

Na zaslišanje je poklical konservativnega pravnika Jonathana Turleyja, nekdanjo davčno pravnico v pravosodnem ministrstvu ZDA Eileen O'Connor in strokovnjaka za računovodstvo Bruca Dubinskyja. Kot piše časnik Washington Post, noben od njih ne pozna Hunterja ali Joeja Bidna in nima informacij iz prve roke o njunih poslih.

Comer je v torek navedel, da so odkrili, da so Kitajci julija in avgusta 2019 Hunterju Bidnu nakazali 260.000 dolarjev in pri tem uporabili naslov družinske hiše v Delawaru. Preiskava Washington Posta je ugotovila, da je šlo za dve plačili, opredeljeni kot posojilo in osebna naložba. Joe Bidne takrat še ni bil predsednik ZDA.

Comer je demokratom dovolil, da pokličejo eno pričo in odločili so se za profesorja prava univerze Severna Karolina in strokovnjaka za ustavne obtožbe Michaela Gerharda. Ta je že pričal na podobnih zaslišanjih pred ustavno obtožbo Billa Clintona in Donalda Trumpa.

