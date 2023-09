Uničenje slovenske policije

Ste se vprašali, kako to, da Janez Janša in SDS molčita ob imenovanju Senada Jušića za direktorja policije?

Generalni direktor policije Senad Jušić in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar

© Borut Krajnc

V trenutku, ko sta se s položajev morala posloviti ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav in sta ju zamenjala Boštjan Poklukar in Senad Jušić, je postalo jasno, da so bile obljube Gibanja Svoboda o depolitizaciji in avtonomiji policije zgolj predstava, namenjena dodatnemu prepričevanju volivcev, naveličanih zlorab tega organa, ki si jih je privoščila SDS, naj na volitvah oddajo glas za novinca na slovenskem političnem prizorišču. O tem ne dvomi nihče več, neodgovorjeno pa je ostalo vprašanje, kakšni bi lahko bili vsebinski razlogi za takšno ravnanje oziroma čemu so vodenje ministrstva in policije zaupali posameznikoma, ki se ne odlikujeta po pokončnosti, strokovnosti in profesionalnosti, ampak le po neskončni poslušnosti in lojalnosti do nadrejenih. Ustoličenje ministra Poklukarja je šlo še razmeroma gladko, v postopku imenovanja Jušića na položaj prvega moža slovenske policije pa se je nabralo toliko pomislekov, da bi se vsaka razumna politika že zdavnaj odrekla njegovi kandidaturi. Na njegov račun je slišati toliko očitkov, kot jih še ni bilo za nobenega drugega kandidata, predlaganega z leve ali desne, v celotni zgodovini države. Že iz tega se vidi, da je bila to zgolj in izključno politična operacija – nobena policija, tudi slovenska ne, si namreč na čelu ne želi človeka, ki bi bil zaradi ravnanja v preteklosti tako ranljiv in izpostavljen – upravičenim ali neupravičenim – kritikam.