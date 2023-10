»Ustvariti je treba varno okolje z ničelno toleranco do nasilja nad starejšimi«

Glede položaja in obravnave starejših je v družbi veliko prostora za izboljšave

V društvu Srebrna nit so ob mednarodnem dnevu starejših izpostavili, da je glede položaja in obravnave starejših v družbi veliko prostora za izboljšave. Zagotoviti in izboljšati je treba zdravstvene storitve za starejše, urediti njihov ekonomski položaj ter ustvariti varno okolje z ničelno toleranco do nasilja nad starejšimi, so navedli v društvu.

Kot so zapisali v izjavi za javnost, bi med drugim morali zagotoviti ustrezen zdravstven kader za pomoč in oskrbo starejših ter primerno obravnavo starejše populacije v medijih.

Poudarili so, da si želijo, da bi vsi starejši živeli varno in aktivno, da bi bili vključeni in bi se tudi čutili vključene v družbo. "Da ne bi bili osamljeni ali ogroženi, da se ne bi soočali z vsiljivo ali celo nasilno obravnavo, da bi imeli možnost ohranjati svoje telesno in duševno zdravje ter da bi lahko odločali o sebi in svojem življenju," so dodali. Pričakujejo sodelovanje in podporo politike njihovim prizadevanjem.

V društvu sicer ugotavljajo, da je bilo v zadnjem letu nekaj pomembnih sprememb, ki obetajo boljše čase. Med pozitivne spremembe štejejo sprejetje novega zakona o dolgotrajni oskrbi. Vendar pa v društvu niso prepričani, da je opredelitev vstopnih točk za urejanje potreb po dolgotrajni oskrbi v centrih za socialno delo dobra rešitev, prav tako dvomijo, da bo mogoče najti dovolj kadrov, še posebej ne primerno strokovno usposobljenih. Svoj dvom so izrazili tudi glede urejenosti financiranja, pri čemer upajo, da "bo zmagala solidarnost vseh generacij".

"Razpršenost ukvarjanja z našimi problemi je vidna predvsem v neusklajenih pogledih ter predlogih rešitev, v spregledanih temah, ki jih nihče ne obravnava in ne rešuje, v podvajanju dejavnosti, v nepreglednosti institucij, uradov, organov, v birokratizaciji obravnave starejše populacije. Veliko je bilo besed o potrebni skrbi za starejše, premalo pa rešitev in dejanj."



Srebrna nit

Omenjajo tudi vzpostavitev ministrstva za solidarno prihodnost, katerega neposredna odgovornost je urejanje problemov starejše populacije. Vendar pa, kot so zapisali, je njihovo stališče še vedno, da bi potrebovali ministrstvo za starejše kot samostojno institucijo. Opozarjajo namreč, da je ukvarjanje s starejšimi zdaj razpršeno med več ministrstev.

V društvu Srebrna nit pogrešajo tudi konvencijo o pravicah starejših, kot je bila sprejeta za otroke ali invalide. Prizadevali si bodo tudi, da bi bil čim prej ustanovljen institut zagovornika starejših, so napovedali.