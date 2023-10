»Ta vojna ima resne posledice za cel svet, za nas Evropejce pa je eksistencialna grožnja«

Svet za zunanje zadeve prvič v zgodovini zaseda zunaj svojih sedanjih zunaj meja Evropske unije, vendar znotraj prihodnjih meja EU

V znak podpore Ukrajini se zunanji ministri držav članic EU danes sestajajo v Kijevu, je na omrežju X, nekdanjem Twitterju sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Gre za prvo tovrstno srečanje ministrov sedemindvajseterice, ki se ga udeležuje tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.

"Danes sklicujem srečanje zunanjih ministrov EU v Kijevu, prvi sestanek vseh 27 članic izven EU," je zapisal Borrell in dodal, da prihodnost Ukrajine leži znotraj EU.

"Prispela v Kijev, kjer bomo danes zunanje ministrice in ministri držav EU prvič v zgodovini zasedali v državi, ki ni članica EU," je na omrežju X sporočila tudi Fajon in to označila za "jasno sporočilo podpore Ukrajini in njenemu pogumnemu ljudstvu".

Pred začetkom neuradnega zasedanja se je ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba zahvalil za tak znak podpore. "To je zgodovinski dogodek, saj bo svet za zunanje zadeve prvič v zgodovini zasedal zunaj svojih sedanjih meja, zunaj meja Evropske unije, vendar znotraj prihodnjih meja Evropske unije," je dejal.

Borrell je poudaril, da gre za neformalno zasedanje, saj ne bodo sprejemali pomembnejših odločitev, bodo pa predvsem preučevali in razpravljali o možnih načinih, kako lahko EU še naprej podpira Ukrajino. "Ta vojna ima resne posledice za cel svet, za nas Evropejce pa je eksistencialna grožnja," je poudaril prvi diplomat EU.

"Prispela v Kijev, kjer bomo danes zunanje ministrice in ministri držav EU prvič v zgodovini zasedali v državi, ki ni članica EU," je na omrežju X sporočila tudi Fajon in to označila za "jasno sporočilo podpore Ukrajini in njenemu pogumnemu ljudstvu."



Tanja Fajon,

slovenska zunanja ministrica

Kot je običajno od začetka ruske agresije na Ukrajino, obisk ministrov ni bil vnaprej napovedan, je pa Borrell že pred časom naznanil, da načrtuje obisk zunanjih ministrov v ukrajinski prestolnici.

Avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg je srečanje označil za "močan signal solidarnosti" z Ukrajino. Ob tem je ocenil, da je čas, da se podpora zahodnih držav Ukrajini preoblikuje v "dolgoročno sodelovanje", zlasti na področju krepitve ukrajinskega pravosodja in boja proti korupciji v državi.

Francoska zunanja ministrica Catherine Colonna je srečanja opisala kot sporočilo Moskvi, da je EU odločena dolgoročno podpirati Ukrajino, dokler ta ne bo v vojni zmagala. "Je tudi sporočilo Rusiji, da ne sme računati na našo utrujenost," je dodala.

Njena nemška kolegica Annalena Baerbock je medtem pozvala k vzpostavitvi "obrambnega ščita" za Ukrajino pred prihajajočo zimo. Ta bi po njenih besedah vključeval širitev pomoči na področju zračne obrambe, dobavo električnih generatorjev in krepitev oskrbe države z energijo. Ob tem je omenila usmerjene ruske napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo minulo zimo.

Tema srečanja naj bi bil med drugim Borrellov predlog Ukrajini zagotoviti dolgotrajnejše financiranje za vojaško pomoč in s sredstvi EU omogočiti tudi dobavo sodobnih bojnih letal in raket. V ta namen želi od leta 2024 do konca 2027 letno nameniti pet milijard evrov. Končne odločitve o tem sicer ni pričakovati danes, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na srečanju naj bi sicer ministri govorili tudi o perspektivi ukrajinskega članstva v EU, potem ko je država junija lani dobila status kandidatke.

Vseh zunanjih ministrov sicer ni v Kijevu, med drugim manjkata madžarski in poljski minister, Peter Szijjarto in Zbigniew Rau. Razlogi za neudeležbo prvega niso znani, drugi pa je zbolel za covidom-19, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

Ls-cGXlmnME