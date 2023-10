Generalni državni tožilec odstopil zaradi vožnje pod vplivom alkohola

Drago Šketa je bil na mestu generalnega državnega tožilca od leta 2017. Nov šestletni mandat na tej funkciji je nastopil v začetku maja letos.

Generalni državni tožilec Drago Šketa

© Uroš Abram

Generalni državni tožilec Drago Šketa je sprejel odločitev o odstopu s funkcije, so sporočili z vrhovnega državnega tožilstva. Takšno odločitev je sprejel po tistem, ko so ga policisti ujeli pri vožnji pod vplivom alkohola. O odstopu že obvestil vse pristojne institucije, so že navedli na vrhovnem državnem tožilstvu.

Kot so še pojasnili, so v soboto med kontrolo prometa pri njem ugotovili nedovoljeno stopnjo alkohola v izdihanem zraku, in sicer 0,37 miligrama na liter izdihanega zraka. Za storjeni prekršek je prejel plačilni nalog.

"Odločitev o odstopu je sprejel, ker bi navedene okoliščine lahko škodile ugledu državnotožilske organizacije," so še navedli.

"Odločitev o odstopu je sprejel, ker bi navedene okoliščine lahko škodile ugledu državnotožilske organizacije."



Vrhovno državno tožilstvo

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je ob odstopu Škete v izjavi za javnost zapisala sledeče: "Do vožnje pod vplivom alkohola moramo imeti ničelno toleranco, zato cenim, da je generalni državni tožilec Drago Šketa takoj in brez pomisleka prevzel odgovornost za svoje ravnanje in odstopil s svoje funkcije. S tem je pokazal visoko stopnjo integritete in spoštovanje do položaja generalnega državnega tožilca, državnotožilske organizacije ter pravosodja v celoti."

Šketa je bil na mestu generalnega državnega tožilca od leta 2017. Nov šestletni mandat na tej funkciji je nastopil v začetku maja letos in je bil edini kandidat na razpisu, ki ga je ministrstvo za pravosodje objavilo 4. novembra lani.

"Do vožnje pod vplivom alkohola moramo imeti ničelno toleranco, zato cenim, da je generalni državni tožilec Drago Šketa takoj in brez pomisleka prevzel odgovornost za svoje ravnanje in odstopil s svoje funkcije. S tem je pokazal visoko stopnjo integritete in spoštovanje do položaja generalnega državnega tožilca, državnotožilske organizacije ter pravosodja v celoti."



Dominika Švarc Pipan,

ministrica za pravosodje

Šketa je skoraj celotno kariero gradil v državnotožilski organizaciji, sprva kot strokovni sodelavec, kasneje kot pomočnik okrožnega državnega tožilca, nato kot okrožni državni tožilec. Bil je tudi vodja Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, vse do leta 2017, ko je prevzel funkcijo generalnega državnega tožilca.

Generalnega državnega tožilca imenuje DZ na obrazložen predlog Državnotožilskega sveta po predhodni pridobitvi mnenja vlade, in sicer za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Pričakovati je, da bo Šketo na mestu generalnega državnega tožilstva nadomestila njegova namestnica Mirjam Kline, ki je bila na to mesto imenovana letos poleti.