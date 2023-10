»Zelenskega sem vprašal, kaj potrebuje za zmago«

Ukrajinski predsedni Zelenski je razkril, da je članstvo Ukrajine v zvezi NATO le še vprašanje časa

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg se je strinjal, da si bo prizadeval pomagati in nas podpreti v tej zadevi ter mobilizirati države članice zavezništva

© NATO / Flickr

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je v četrtek nenapovedano obiskal Kijev, kjer se je srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Poudaril je, da Ukrajina še nikoli ni bila tako tesno povezana z zavezništvom, Zelenski pa je izjavil, da je članstvo Ukrajine v Natu sedaj le še vprašanje časa.

"Ukrajina je zdaj bližje Natu kot kdaj koli prej," je ocenil Stoltenberg in dodal, da ukrajinska vojska postopoma osvobaja svoja ozemlja izpod nadzora ruskih sil, ki se po njegovih besedah v Ukrajini borijo za imperialistične težnje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To zimo moramo prebroditi skupaj, da zaščitimo našo energetsko infrastrukturo in življenja ljudi."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Zelenski je medtem izjavil, da je vstop Ukrajine v Nato, za kar je država zaprosila septembra lani, sedaj le še vprašanje časa. "Delamo vse, da bi se v tem času približali zavezništvu," je povedal in zvezo pozval za dobavo dodatnih sistemov zračne obrambe.

Generalni sekretar se je strinjal, da si bo prizadeval pomagati in nas podpreti v tej zadevi ter mobilizirati države članice zavezništva. "To zimo moramo prebroditi skupaj, da zaščitimo našo energetsko infrastrukturo in življenja ljudi," je še dodal ukrajinski predsednik.

"Ta teden sem se vrnil v Kijev, da bi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega vprašal, kaj potrebuje za zmago."



Grant Shapps,

britanski obrambni minister

Kijev sta medtem v četrtek obiskala tudi britanski obrambni minister Grant Shapps in njegov francoski kolega Sebastien Lecornu. "Ta teden sem se vrnil v Kijev, da bi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega vprašal, kaj potrebuje za zmago," je dejal Shapps. "Vemo, da bo ta vojna trajala. Zagotoviti moramo, da bomo tudi jutri zanesljivo pomagali Ukrajini," pa je dodal Lecornu.

"Vemo, da bo ta vojna trajala. Zagotoviti moramo, da bomo tudi jutri zanesljivo pomagali Ukrajini."



Sebastien Lecornu,

francoski obrambni minister

Ministra sta v prestolnici opravila pogovore o nadaljnji vojaški pomoči Ukrajini, do njunega obiska pa prihaja pred prvim forumom obrambne industrije v Kijevu, na katerem naj bi se ukrajinski uradniki sestali s predstavniki iz več kot 160 podjetij in 26 držav.

85I4U52zmlo