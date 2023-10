»Vztrajamo pri podpori nevladnim organizacijam, ki pomagajo migrantom«

"Dobrodelne organizacije, ki v Sredozemlju rešujejo migrante, imajo ključno vlogo pri reševanju življenj," je v četrtek ob obisku italijanskega kolega Antonia Tajanija dejala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. S tem je stopila v bran dejstvu, da Berlin financira te organizacije, nad čimer so v Rimu v nedavni pritožbi izrazili začudenje.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je na nemškega kanclerja Olafa Scholza naslovila pismo, v katerem je izrazila osuplost nad tem, da se je nemška vlada brez usklajevanja z italijansko odločila nevladnim organizacijam za pomoč migrantom zagotoviti znatna sredstva.

Po navedbah nemškega zunanjega ministrstva je parlament v Berlinu za dva projekta, povezana z migranti, odobril sredstva v višini od 400.000 do 800.000 evrov. Po besedah Meloni bi bilo bolje, če bi Nemčija ta sredstva porabila doma.

Baerbock je poudarila, da nemška vlada vztraja pri podpori nevladnim organizacijam, ki pomagajo migrantom v Sredozemlju, saj gre za reševanje življenj. Kot je dejala, so namreč te organizacije zavezane, da se "smrtnim žrtvam v Sredozemlju zoperstavijo s človečnostjo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vprašanje migracij je treba reševati s strateškimi ukrepi na ravni Evrope in z znatnimi naložbami EU na afriški celini."



Antonio Tajani,

italijanski zunanji minister

"Potrebno je evropsko ukrepanje in nobena država ne more biti prepuščena sama sebi," pa je na skupni novinarski konferenci poudaril Tajani in dodal, da je potrebno "trgovcem z ljudmi preprečiti gospodarsko izkoriščanje ljudi, ki bežijo pred revščino in boleznimi".

"Vprašanje migracij je treba reševati s strateškimi ukrepi na ravni Evrope in z znatnimi naložbami EU na afriški celini," je še dejal italijanski zunanji minister.

Italija se letos sooča z rekordnim migracijskim valom. Po podatkih notranjega ministrstva v Rimu je od začetka letošnjega leta v državo prispelo že več kot 130.000 ljudi, v enakem obdobju lani pa približno 68.200.

