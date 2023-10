»Novinarstvo lahko rešimo, javnost mora ostati naš zaveznik«

Društvo novinarjev Slovenije je za predsednika društva izvolilo novinarja Radia Slovenija Gašperja Andrinka

Gašper Andrinek, novi predsednik Društva novinarjev Slovenije

© val202.rtvslo.si

Društvo novinarjev Slovenije je za predsednika društva izvolilo novinarja Radia Slovenija Gašperja Andrinka. Dosedanja predsednica Petra Lesjak Tušek se za vnovično kandidaturo ni odločila. Andrinek je ob izvolitvi poudaril, da je slovensko novinarstvo pred nemalo izzivi, ohraniti pa ga je moč zgolj s profesionalnimi in kakovostnimi vsebinami.

"Čeprav se zdi, da bo težje, kot je bilo v preteklem mandatu, prihodnosti ne gre podcenjevati," je ob nastopu funkcije dejal Andrinek. Kot je poudaril, je slovensko novinarstvo zaradi vedno hujših ekonomskih pritiskov, algoritmizacije in diktata vseh mogočih dejavnikov, izjemno toksičnega okolja, ki se ne umirja, v hujših razmerah, kot se zdi na prvi pogled.

Kljub temu pa si morajo novinarji vedno znova tudi nastavljati ogledalo, je prepričan. "Nimamo vedno prav in nismo nedotakljivi. Velikokrat smo na žalost tudi sami krivi za nastale razmere, tudi za padec zaupanja. In to moramo popraviti," je izpostavil. Tako meni, da se mora novinarstvo odreči senzacionalizmu, goli tekmovalnosti in nabiranju klikov z naslovi ter raje vzpostaviti konkurenco kakovostnih vsebin.

"Nimamo vedno prav in nismo nedotakljivi. Velikokrat smo na žalost tudi sami krivi za nastale razmere, tudi za padec zaupanja. In to moramo popraviti."



Gašper Andrinek,

predsednik Društva novinarjev Slovenije

"Novinarstvo lahko rešimo, ohranimo ter mu damo novih moči samo na en način - s profesionalnimi in kakovostnimi vsebinami, ki so namenjene javnosti, ki mora ostati naš zaveznik," je še sklenil novi predsednik Društva novinarjev Slovenije (DNS).

Dosedanja predsednica Lesjak Tušek, ki je društvu predsedovala dva mandata, je čestitala svojemu nasledniku in mu zaželela uspešno delo. "Verjamem, da bo DNS še naprej branik profesionalnega in etičnega novinarstva, za kar smo se zavzemali že doslej," je dejala ter novinarstvu in medijem zaželela mirnejše in stabilnejše čase.

Člani DNS so na današnji volilni skupščini izvolili tudi člane drugih organov društva. V upravnem odboru DNS bodo v naslednjem štiriletnem mandatu sedeli Katarina Bulatović, Anja Deučman, Nevenka Dobljekar, Anja Intihar, Nika Kunaver, Petra Marc, Sarah Neubauer, Voranc Vogel, Mojca Zorko in Franja Žišt, v nadzornem odboru pa Uroš Esih, Aleš Kocjan in Borut Mekina.

V Novinarsko častno razsodišče je društvo imenovalo Tatjano Pirc, Jureta Tepino, Sonjo Merljak Zdovc, Ranko Ivelja in Braneta Piana ter kot predstavnika javnosti profesorja na fakulteti za družbene vede Igorja Vobiča.