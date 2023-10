Mahnič ni priznal krivde za razžalitev

Poslanec SDS Žan Mahnič na ponedeljkovem predobravnavnem naroku v zasebni tožbi, v kateri mu humanitarka Faila Pašić očita kaznivo dejanje razžalitve, ni priznal krivde

Žan Mahnič in njegov strankarski šef Janez Janša

© Borut Krajnc

Poslanec SDS Žan Mahnič na ponedeljkovem predobravnavnem naroku v zasebni tožbi, v kateri mu humanitarka Faila Pašić očita kaznivo dejanje razžalitve, ni priznal krivde. Pašić je tožbo vložila zaradi Mahničevega zapisa, v katerem jo je označil za "radikalno islamistko", s čimer da je škodil njeni časti in dobremu imenu.

Pašić se je za tožbo odločila, ker jo je tedanji državni sekretar za nacionalno varnost v nekdanji vladi Janeza Janše aprila lani, tik pred parlamentarnimi volitvami, na družbenem omrežju X označil za radikalno islamistko, stranko Gibanje Svoboda, s katero je Pašićeva takrat sodelovala, pa obtožil, da prinaša islamizacijo in šeriatizacijo Slovenije ter masovni uvoz Arabcev.

V odzivu je Pašićeva poudarila, da jo je Mahničev tvit ponižal, razvrednotil in razčlovečil, poudarila pa je tudi, da se ji zdi pomembno, da se na tovrstna dejanja odreagira in da tudi vsi drugi, ki so žrtve sovražnega govora, poznajo sredstva, s katerimi lahko razpolagajo in obranijo svojo čast in svoje dobro ime.

V tožbi Pašić Mahniču očita, da je bila zaradi njegovega zapisa "razžaljena, osramočena, prizadeta, ponižana in razvrednotena" ter da je škodil njeni časti in dobremu imenu. Poslanec SDS pa po poročanju medijev na predobravnavnem naroku na Okrožnem sodišču v Ljubljani krivde ni priznal.

Njegov zagovornik Franci Matoz je ob tem vložil več dokaznih predlogov in zaslišanje prič, med njimi iranskega filozofa Seyyeada Hosseina Nasra, nekdanjega direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Janeza Stuška in evropskega poslanca Milana Zvera. Pooblaščenka Pašićeve Manca Trček pa je med dokaznimi predlogi poleg zaslišanja Pašićeve predlagala številne obsodbe Mahnićevih besed z družbenih omrežij.

Sojenje se bo nadaljevalo z glavno obravnavo, Mahnič pa je izrazil željo, da mu sodi senat sodnikov.