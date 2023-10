Zelenski / »Samo vprašanje časa je, kdaj bo Ukrajina postala članica EU«

Zunanji ministri držav članic EU so v ponedeljek med zgodovinskim obiskom v Kijevu poslali znak podpore Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek po srečanju zunanjih ministrov EU v Kijevu izrazil prepričanje, da bo Ukrajina že v bližnji prihodnosti postala članica povezave. "Vsi vemo, da je samo vprašanje časa, kdaj bo Ukrajina postala članica EU," je v večernem video nagovoru dejal Zelenski.

Pri tem je po zasedanju ministrov EU, ki se se v ponedeljek prvič doslej sešli zunaj ozemlja EU, pristavil: "Torej je srečanje v EU dejansko že potekalo", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajina, ki se že več kot 19 mesecev brani pred rusko agresijo, ima status kandidatke za članstvo v EU od junija lani. Ukrajina si prizadeva, da bi pristopna pogajanja z EU začela še letos, je dejal Zelenski in dodal, da bo Kijev izpolnil vse zahteve Evropske komisije.

Zunanji ministri držav članic EU so v ponedeljek med zgodovinskim obiskom v Kijevu poslali znak podpore Ukrajini. To je bilo prvič, da so se predstavniki vseh 27 držav EU srečali zunaj Evropske unije. Ministri so razpravljali o tem, kako najbolje pomagati Ukrajini v času vojne.

AJIfJF4eFZg