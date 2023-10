Janša želi Golobovi vladi »skrajšati muke«

Predsednik SDS je napovedal interpelacijo zoper ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X (nekdanji Twitter) napovedal, da bo poslanska skupina SDS vložila interpelacijo zoper ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik. Ministrico namreč bremenijo očitki o visokih stroških službene poti v New York in domnevni netransparentnosti pri razpisu za nevladne organizacije.

"Že 10 dni je osrednja tema v Sloveniji ministrica za javno upravo," je zapisal Janša, ki meni, da so kritike ministrice več kot upravičene. Ob tem pa imamo v državi tudi druge probleme, je opozoril in med njimi naštel, da je vlada ob vseh problemih že tri mesece brez ministra za zdravje. Obnova po ujmi je "daleč od optimalne, zima prihaja", migrantski pritisk na Slovenijo je najhujši po letu 2015, vlada pa obljublja nove nastanitvene kapacitete namesto zaščite meje in ljudi, je zapisal. Dodal je, da v "ekonomski in monetarni uniji inflacija pada", "v Sloveniji pa raste". "Življenje je vse dražje," je dodal.

"Da vladi skrajšamo muke ter omogočimo pristojnim ukvarjanje tudi z drugimi perečimi problemi, bo poslanska skupina SDS vložila interpelacijo zoper ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik."



"Da vladi skrajšamo muke ter omogočimo pristojnim ukvarjanje tudi z drugimi perečimi problemi, bo poslanska skupina SDS vložila interpelacijo zoper ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik," je zapisal. Pričakujejo sicer "enak rezultat kot pri prejšnji desni roki predsednika vlade Roberta Goloba", nekdanjemu ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu, je še dodal.