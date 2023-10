Umik srbskih sil z meje s Kosovom / »Srbija ne želi konflikta z Natom«

ZDA so navedbe srbskih oblasti o umiku vojaških sil pozdravile

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v ponedeljek v pogovoru za ameriški CNN zatrdil, da so zmanjšali število vojakov ob meji s Kosovom, in poudaril, da si Srbija ne želi konflikta z Natom. ZDA so navedbe srbskih oblasti o umiku vojaških sil s tega območja pozdravile, a obenem izrazile zaskrbljenost zaradi stopnjevanja napetosti na severu Kosova.

Srbija je prisotnost vojaških sil na meji s Kosovom okrepila po nedavnem napadu na policijo v kraju Banjska na severu Kosova, v katerem je bil ubit policist, v kasnejših spopadih pa še trije napadalci. Bela hiša je v petek sporočila, da je zaznala zbiranje srbskih oboroženih sil na kosovski meji, ki vključujejo namestitev srbskega topništva, tankov in mehaniziranih pehotnih enot.

Vučić je navedbe Bele hiše v ponedeljek v intervjuju za ameriško mrežo CNN označil za "ne popolnoma točne". Dejal je, da so pred enim letom ob meji s Kosovom imeli 14.000 vojakov, pred dnevi manj kot 8400, zdaj pa jih je 4400.

"Vedno slišimo in poslušamo, ko nas naši partnerji prosijo za zmanjšanje napetosti, in tokrat smo to storili, čeprav ni bilo razlogov za veliko skrb, saj nismo potrebovali nobenih vojn, nobenih spopadov z Natom. Nasprotno, želimo si večje prisotnosti Kforja, posebno na severu Kosova," je dodal.

Da so število srbskih vojakov ob meji vrnili v stanje pred napadom, je v ponedeljek zagotovil tudi načelnik generalštaba srbske vojske Milan Mojsilović.

Aleksandar Vučić,

srbski predsednik

ZDA so navedbe srbskih oblasti pozdravile. "Videli smo poročila, da je Srbija umaknila svoje sile, a tega še nismo mogli neodvisno preveriti," je v ponedeljek sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller.

Dodal je, da bi bil, če so navedbe točne, to dobrodošel korak. Ob tem je še poudaril, da so ZDA še naprej zaskrbljene zaradi stopnjevanja napetosti in ponavljajočega se nasilja na severu Kosova.

Odgovornost za nedavni napad na policijo je v petek sicer prevzel Milan Radoičić, ki je odstopil z mesta podpredsednika največje stranke Srbov na Kosovu Srbske liste. Obenem je zanikal vpletenost Beograda v napad.

Kot je za CNN v ponedeljek zagotovil Vučić, bodo vsi storilci kriminalnih dejanj, ki jih bodo našli na ozemlju Srbije, zanje morali odgovarjati. "Tožilstvo bo opravilo svoje delo," je zagotovil in obenem ocenil, da se je problem začel "z željo Srbov, da se zaščitijo".

Priština na čelu s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem sicer trdi, da je Srbija napadalcem v Banjski nudila logistično podporo ter da je bil napad del širšega načrta nezakonite priključitve severa Kosova, oblasti v Beogradu na čelu z Vučićem pa vpletenost Srbije v incident zanikajo.

u1Ub4QkcpRI