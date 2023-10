Vatikan / Prvič poleg moških klerikov polnopravno tudi redovnice in laiki

Katoliška cerkev na sinodi o izzivih prihodnosti

Papež Frančišek bo v sredo odprl škofovsko sinodo. Na njej bodo prvič poleg moških klerikov polnopravno sodelovali redovnice in laiki. Skupaj bodo govorili o izzivih, s katerimi se sooča Cerkev in skušali začrtati njeno prihodnjo pot. Obenem bodo v Vatikanu v sredo objavili novo apostolsko spodbudo papeža Frančiška o podnebju.

Prihodnje štiri tedne se bo v Vatikanu mudilo 464 udeležencev sinode, med njimi 365 članov z volilno pravico, ki bodo dnevno razpravljali o različnih temah in izzivih Cerkve.

Iz Slovenije se bo sinode udeležil celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki je lani ob predstavitvi prvega dela sinode, ki je potekal po lokalnih škofijah, poudaril, da se Cerkev spreminja, z razpravo pa želijo videti, kako Cerkev razmišlja in vidi svojo prihodnost.

Tokratno 16. zborovanje škofov, izbranih duhovnikov in laikov bo prvo, na katerem bodo imele glasovalno pravico tudi ženske. Udeležilo se ga bo sicer 54 žensk, redovnic in laikinj.

Tokratna sinoda o sinodalnosti je sicer sprožila nekaj nejevolje v Vatikanu, predvsem pri konservativcih, ki opozarjajo, da bo proces poskrbel za zmedo in delitev. Drugi pa so prepričani, piše francoska tiskovna agencija AFP, ki navaja vir blizu Vatikana, da bodo ženske in laiki omogočili bolj učinkovit proces sinode, saj bodo zahtevali dejanja.

Kot se je izvedelo v ponedeljek, so konservativni kardinali že julija poslali papežu pismu, v katerem so želeli slišati njegovo stališče glede več kočljivih vprašanj. Papež v odgovoru kardinalom ni izrecno zanikal možnosti blagoslova homoseksualnih parov, čeprav je poudaril, da poroka ostaja zveza moškega in ženske, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prav tako je posredno ocenil, da bi se morali ponovno soočiti s prepovedjo glede poklicanosti žensk v posvečeno službo, je razvidno iz odgovorov, ki jih je objavil Vatikan.

Frančišek si prizadeva za bolj odprto Cerkev, ki je bližje vernikom, in tako je že pred dvema letoma povabil 1,3 milijarde katolikov, da posredujejo svoje mnenje glede najrazličnejših tem, med drugim glede ločitve, celibata in vloge pripadnikov skupnosti LGBTIQ+ v Cerkvi. Lokalne škofije in škofovske konference so na podlagi tega oblikovale 50 strani dolg delovni dokument, ki bo osrednja točka razprave na tokratni sinodi.

Po drugem delu škofovske sinode, ki je predviden za oktober prihodnje leto, pa bodo oblikovali končni dokument in ga posredovali papežu. Ta se bo lahko nato odločil, ali bo sklepe vključil v svoje papeške dokumente.

Papež Frančišek bo na dan začetka sinode objavil tudi novo apostolsko spodbudo o podnebju. V besedilu Laudate Deum (Hvaljen Bog) naj bi po napovedih predstavil ideje za ukrepanje proti podnebnim spremembam, obenem pa bo vključil pregled, kaj se je zgodilo v osmih letih od objave enciklike Laudato Si (Hvaljen bodi).

Sinodo je sicer ustanovil papež Pavel VI. leta 1965. Frančišek pa je doslej vodil tri sinode, in sicer o družini med letoma 2014 in 2015, o mladih leta 2018 in o Amazoniji leta 2019.