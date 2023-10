Naročnina za Facebook in Instagram brez oglasov

Za mesečno naročnino brez oglasov bi uporabnik Facebooka in Instagrama odštel okoli 16 evrov

Uporabniki družbenih omrežij Facebook in Instagram v EU bi lahko po novem plačevali več kot deset evrov mesečne naročnine za uporabo različic obeh omrežij brez oglasov, načrte njunega matičnega podjetja Meta povzema ameriški časnik The Wall Street Journal. Na osebnih računalnikih bi naročnina znašala okoli deset evrov, na pametnih napravah pa 13.

V skladu z načrtom bi Meta zaračunavala šest evrov za vsak dodatni povezani račun. Če bi na primer nekdo želel uporabljati tako Facebook kot Instagram brez oglasov, bi torej za mesečno naročnino odštel okoli 16 evrov, navaja ameriški časnik, ki se pri tem sklicuje na dobro obveščene vire.

Razlog za višjo naročnino na pametnih napravah je provizija, ki jo razvijalcem v svojih trgovinah z aplikacijami zaračunavata Google in Apple, poročanje The Wall Street Journala povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Uporabniki, ki bodo še naprej želeli uporabljati brezplačni različici Facebooka in Instagrama, se bodo morali strinjati s ciljnim oglaševanjem na obeh platformah.

Kot so pri Meti pojasnili evropskim regulatorjem, upajo, da bodo različice brez oglasov za uporabnike v EU uvedli v prihodnjih mesecih.

Družbo Meta so irski regulatorji v začetku letošnjega leta kaznovali s 390 milijoni evrov kazni zaradi kršenja zakonodaje EU o osebnih podatkih na Facebooku in Instagramu. Ocenili so, da je Meta uporabila napačno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov za namen oglaševanja.

Iz Mete so naknadno sporočili, da nameravajo uporabnike v EU vprašati za njihovo soglasje, preden podjetjem dovoli ciljno oglaševanje. V družbi verjamejo, da bi različica brez oglasov lahko ublažila skrbi regulatornih organov, poročanje časnika New York Times iz začetka septembra povzema dpa.

Tiskovni predstavnik družbe Meta je za The Wall Street Journal pojasnil, da podjetje verjame v brezplačne storitve, ki jih podpirajo prilagojeni oglasi, vendar raziskuje "možnosti, s katerimi bi zagotovili skladnost z razvijajočimi se regulativnimi zahtevami," navaja Reuters.

Ali bodo evropski regulatorji sprejeli predlagani načrt ali pa bodo zahtevali brezplačen dostop do storitev tudi za uporabnike, ki ne bodo privolili v ciljno oglaševanje, še ni znano, še poroča dpa.