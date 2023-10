Kandidatka za ministrico za zdravje / »Treba je pogledati, kaj državljan potrebuje«

Valentina Prevolnik Rupel pravi, da se želi osredotočili na zdravstvene potrebe prebivalcev

Valentina Prevolnik Rupel, kandidatka za ministrico za zdravje

© Vlada RS

Valentina Prevolnik Rupel še ne razkriva ožje ekipe, s katero bo, če bo dobila podporo DZ, prevzela vodenje ministrstva za zdravje. Med prioritetami je naštela dostopnost do kakovostnega zdravstvenega varstva, vzdržnost financiranja in opredelitev košarice pravic. Prepričana je, da bo zdravstveni sistem po koncu njenega mandata nekoliko boljši.

Kandidatka za ministrico za zdravje je o svoji bodoči ekipi v današnji izjavi za medije razkrila le, da jo bo sestavljalo nekaj znanih imen, s katerimi sodeluje že dolgo, in nekaj novih.

Povedala je, da je bila odločitev težka, saj je drugače sprejeti celoten mandat oziroma ga prevzeti na sredini. Po temeljitem premisleku in pogovoru z najbližjimi in sodelavci pa je prepričana, da lahko v dveh letih in pol nekaj dosežejo.

Poudarila je, da bodo do sistema, kjer so zdravstvene storitve, ki jih potrebuje vsak prebivalec, kakovostne in dostopne vsakomur, lahko prišli samo v sodelovanju z vsemi deležniki. "Upam, da bomo vsi skupaj zbrali toliko poguma in modrosti, da se bomo lahko osredotočili na prebivalca in njihove zdravstvene potrebe," je povedala.

Na vprašanje, ali napoved prevetritve košarice zdravstvenih pravic pomeni napoved krčenja teh pravic, je odgovorila, da ne. "Gre za to, da je treba pogledati, kaj državljan potrebuje. Košarica že dolgo ni bila prevetrena, poleg tega smo ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kar pomeni, da trenutno košarica sploh ni definirana," je povedala.

V svojem mandatu je napovedala tudi sprejem več zakonov, vsi pa bodo po njenih besedah urejali prioritetne vsebine, torej dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev. Poudarila je, da se dostopnost ureja na več nivojih in v več zakonskih in podzakonskih aktih. "Vseh se bomo lotili celovito, tako da govorimo o uvajanju postopnih sprememb po korakih, v sodelovanju z vsemi deležniki, ki bodo celovito uredili sistem zdravstvenega varstva," je prepričana.

Pomemben inštrument pri spremembah je tudi splošni dogovor oziroma tako imenovana uredba, je poudarila.

Spomnila je, da na ministrstvu trenutno prenavljajo zakon o digitalizaciji zdravstva, ki pa ga bo v sredo obravnaval odbor DZ za zdravstvo. A po besedah Prevolnik Rupel v sredo poslanci koalicije še ne bodo vložili dopolnil, saj da morajo zakon vsebinsko še uskladiti z vsemi pripombami.

Po neuradnih informacijah STA pa bodo koalicijski poslanci v sredo glasovali proti zakonskemu predlogu. Nato pa naj bi pripravili nov predlog zakona.

Premier Robert Golob je danes v DZ poslal kandidaturo Valentine Prevolnik Rupel za novo ministrico za zdravje. Če jo bo DZ potrdil, bo na tem mestu kot ministrica s polnim mandatom zamenjala Danijela Bešiča Loredana, ki je z ministrske funkcije odstopil julija.