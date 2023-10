Opravičilo pomeni priznanje, da je bilo nekaj narobe

Green Dragonsi niso zaprosili za nobeno dovoljenje, čeprav bi morali. Se je pa župan Ljubljane Zoran Janković javil, da se opraviči vsakomur posebej, ki ga je dogodek vznemiril.

Ljubljanski župan Zoran Janković na Prešernovem trgu v Ljubljani

© Uroš Abram

Ljubljana, najlepše mesto na svetu, je po zaslugi župana Zorana Jankovića dokazala, da zakoni in red v njej ne veljajo za vse. Ožarjena okupacija mesta v režiji Green Dragonsov, ki so bučno proslavili svojo ne ravno okroglo 35. obletnico obstoja, ni povzročila zgolj veliko hrupa, pokanja, vznemirjenja, prestrašila živali, pustila smeti in onesnažila zrak s trdimi delci zaradi ognjemetov. Ne, župan se je odločil, da navijaški skupini še nesebično pomaga in izklopi javno razsvetljavo v središču mesta.

Green Dragonsi niso zaprosili za nobeno dovoljenje, čeprav bi morali. Se je pa župan javil, da se opraviči vsakomur posebej, ki ga je dogodek vznemiril. Se pravi: če bi prišlo do incidenta in bi bil demoliran vaš avto, bi vam malodane osebno stisnil roko in vas potolažil. Morda celo poravnal račun. Če bi bila sesuta kakšna ograja, je to pač cena, ki jo morate plačati, ker živite v najlepšem mestu na svetu z najboljšo navijaško skupino. Če niste mogli spati in se je vaš pes skrival od groze, boste pač potrpeli. Kajne, gospod župan?

Opravičevanje na dva načina

Z velikim zadovoljstvom nam razlagajo, da se ni zgodilo nič ekscesnega. Toda opravičevanje takšnega neodgovornega početja, torej še drugo ob tistem klasičnem osebnem opravičevanju, je nedvomno sporen korak. Namesto da bi podprl zakone ter zagotovil, da se občani počutijo varne in spoštovane, mu ni bilo težko odpreti vrata tistim, ki se požvižgajo na občinski red, zase pa pričakujejo nekakšno »posebno obravnavo.« Janković je s tem ponudil nevarno sporočilo, ki lahko spodbudi še več neodgovornih dejanj in kaže na pomanjkanje avtoritete in doslednosti v izvajanju zakonov. Tak odnos je nevaren za mesto in občane, ki jih ne želi zagotoviti varnosti in dobrega počutja. S tem ni pokazal zgolj, da navijače podpira in spodbuja nezakonito obnašanje, temveč je tudi naznanil, da je za tak namen pripravljen opustiti svoje dolžnosti in prispevati h kaosu v mestu.

Zanimivo bi bilo analizirati, na kakšne vrste sorodnih težav so občani glede odlokov doslej že naleteli in kaj bo še sledilo. Zaenkrat je Janković demonstriral veliko vneme, da kaznuje voznike, ki ne plačajo parkirnine, ali pa traktoriste, ki povzročajo gnečo. Lani je Iniciativa nevladnih organizacij Glas ljudstva nanj in na mestno redarstvo naslovila zahtevo, naj prekličejo kazen za dobrih 200 evrov, ki jo je zaradi pisanja s kredo po tleh pred mestno hišo dobil neki občan.

Uradne vrednosti onesnaženosti zraka v Ljubljani zaradi ognjemeta

© X / Twitter

Zapis naj bi bil usmerjen proti županu, vendar so na občini zanikali, da ga bodo preganjali zaradi vsebine. Bolj se jim je zdelo pomembno, da »poudarjajo nesprejemljivost vandalizma«. Jasno, da so izbrane navijaške skupine v tem pogledu zgled!

Zakon v svoje roke

Pomembno bi bilo slišati, kako so v tem primeru ravnali policisti. Janković ponavlja, da je na Green Dragons ponosen. Kako tudi ne, vsak pošten župan bo vesel kurjenja bakel in obsežnega ognjemeta skupine, ki ni pridobila dovoljenja niti upravne enote niti drugih organov. Končno prejkone tvorijo pomemben profil njegovih volivcev. In hkrati je, prav zaradi volivcev namreč, tudi postal nezamenljiv – natančno politična levica je tista, ki ga vztrajno ohranja na tem položaju in s tem stanjem Janša in podobni nimajo popolnoma nič. Taista levica vsakič znova postopa do konca hinavsko in licemerno: ob enakem obnašanju napačnega župana napačne provenience bi zagnala vik in krik. Pri »svojem« ne. Podobno velja tudi za številne medije, ki na noben način ne zmorejo artikulirati kritike dogajanja. Poglavitna težava dejansko že dolgo ni on, ampak vsi, ki ga vsakič tolerirajo, tako ali drugače.

»Se pa zaveda vseh negativnih vidikov dogodka, a je pri tem opozoril, da bi Green Dragons to izvedli v vsakem primeru,« je še povedal – tako zanič argumenta pa res že dolgo nismo slišali. Da lahko navijaška skupina vzame zakone v svoje roke, župan pa pri tem poklekne, ker si ne želi konflikta z njo, je oblika politične kapitulacije. Neodgovorno opravičevanje postavlja v ospredje vprašanje verodostojnosti župana, da skrbi za blaginjo svojih občanov. Tistih, ki se jim bo potem opravičil, če bo to potrebno.

Opravičilo pa seveda pomeni priznanje, da je bilo nekaj narobe, kajne?

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**