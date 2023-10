Dan spomina na fojbe / Brez omembe fašizma in širšega zgodovinskega konteksta

Italijanski senat je potrdil novelo zakona o dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz nekdanje Jugoslavije po drugi svetovni vojni. Med mladimi Italijani naj bi tako razširili "vedenje o povojnih pobojih in izseljevanju".

Protest zamejskih Slovencev na mejnem prehodu Fernetiči, ki so pred nekaj leti opozorili na sporno dejanje takratnega predsednika republike Boruta Pahorja ob obisku bazoviške fojbe.

Italijanski senat je v torek potrdil novelo zakona o dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz nekdanje Jugoslavije po drugi svetovni vojni, ki ga v Italiji obeležujejo 10. februarja. S spremembami zakona iz leta 2004 naj bi med mladimi Italijani razširili "vedenje o povojnih pobojih in izseljevanju".

Senat je predlog zakona potrdil s 147 glasovi za, dva senatorja sta se po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa vzdržala. Novelo bo sedaj obravnaval še spodnji dom parlamenta v Rimu, poslanska zbornica.

Tako kot v zakonu iz leta 2004 tudi v noveli ni širšega zgodovinskega konteksta, ki je privedel do pobojev in eksodusa. Fašizem tako ni omenjen, prav tako ne Slovenci in Hrvati.

Glede na predlagane spremembe zakonodaje naj bi Italija namenila pol milijona evrov za študentski umetniški natečaj na temo dneva spomina in financiranje štirih obmejnih organizacij, ki ohranjajo spomin na fojbe in eksodus. Še milijon evrov je predvideno za dijaške ekskurzije v kraje, kjer so fojbe, ter od koder so bili pregnanci. Sredstva naj bi bila namenjena tudi lajšanju medkulturnega dialoga v zvezi s trpljenjem pregnancev iz Istre, Kvarnerja in Dalmacije.

Za odmevnejše obeleževanje dneva spomina naj bi poskrbel tudi poseben koordinacijski odbor, ki ga je 6. septembra z odlokom ustanovila italijanska vlada.

Odbor bo, kot piše na spletni strani vlade v Rimu, odgovoren za učinkovito in usklajeno načrtovanje pobud in slovesnosti ob dnevu spomina na fojbe med združenji, državno upravo in akterji civilne družbe. Usklajeval naj bi tudi pobude za ovrednotenje prispevka Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije k družbenemu in kulturnemu razvoju vzhodnega Jadrana ter za ohranjanje tradicije istrskih in dalmatinskih skupnosti v Italiji in tujini.

Kot poročevalka iz vrst opozicije je v torkovi razpravi sodelovala tudi senatorka Tatjana Rojc, ki je spomnila na skupni poklon bivšega slovenskega predsednik Boruta Pahorja in predsednika Italije Sergia Mattarelle v Bazovici, pa tudi na Rižarno, taborišča Gonars in Rab. Kot njene besede povzema spletni portal RaiNews, je pozvala k spoštovanju spomina vseh vpletenih strani. Izhodišče za to bi bilo po njenem mnenju lahko poročilo slovensko-italijanske kulturno-zgodovinske komisije o odnosih med letoma 1880 in 1956.

Furlanski senator Lige Marco Dreosto in senator stranke Bratje Italije Roberto Menia - "oče" zakona iz leta 2004 in eden izmed predlagateljev sprememb - sta izrazila veliko zadovoljstvo ob sprejetju novosti.

V Italiji dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije 10. februarja - v spomin na dan, ko je bila podpisana pariška mirovna pogodba - obeležujejo od leta 2005.