Prva odstavitev predsednika predstavniškega doma kongresa v ameriški zgodovini

Kevin McCarthy odstavljen s položaja

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v torek zvečer z 216 glasovi proti 210 s položaja odstavil svojega predsednika Kevina McCarthyja. To je prva odstavitev predsednika predstavniškega doma kongresa v ameriški zgodovini.

Proti republikancu McCarthyju so glasovali vsi demokrati in osem republikancev. McCarthyja je zagovarjal eden od največjih podpornikov nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa v kongresu Jim Jordan iz Ohia, skupaj s kongresnico iz Georgie Marjorie Taylor Greene.

Predstavniški dom kongresa bo do izvolitve novega predsednika vodil republikanec Patrick McHenry.

Bela hiša je sporočila, da je predsednik Joe Biden pripravljen sodelovati z obema strankama v kongresu in izrazil upanje, da bo kmalu izvoljen novi predsednik predstavniškega doma.

McCarthy je bil zaradi tesne republikanske večine letos januarja na položaj izvoljen šele po 15. krogih glasovanj, saj mu je nasprotovala glasna skupina skrajno konservativnih podpornikov bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Demokrati, ki so v opoziciji, so januarja skupinsko glasovali proti McCarthyju in tudi tokrat so glasovali za njegovo odstavitev z utemeljitvijo, da reševanje vojne med republikanci ni njihova naloga, McCarthyju pa ne zaupajo dovolj.

McCarthy je morda upal na kakšen demokratski glas, potem ko je z njihovo podporo v soboto uspel spraviti skozi postopek predlog zakona o začasnem podaljšanju financiranja agencij zvezne vlade, ki ji je v nedeljo zaradi pomanjkanja denarja grozila prekinitev delovanja.

Republikanec Matt Gaetz s Floride je nato napovedal, da bo vložil zahtevo odstavitev predsednika predstavniškega doma. S tem je grozil že prej, če bo McCarthy dal na glasovanje predlog o financiranju vlade brez drastičnega znižanja porabe.

Težave so se napovedovale že maja, ko je McCarthy s predsednikom ZDA Joejem Bidnom dosegel dogovor o proračunu in meji javnega dolga, kar Gaetzu in nekaterim kolegom ni bilo všeč. Podobno dogovor ni bil všeč niti Trumpu, ki je do sobote pozival republikance v kongresu, naj ne omogočijo nadaljevanja financiranja vlade.

Izvor težav pa je v maratonskem januarskem glasovanju o izvolitvi McCarthyja na položaj, ko je ta med drugim privolil, da lahko le en sam kongresnik sproži postopek za njegovo odstavitev. To je bila koncesija Gaetzu in kolegom iz tako imenovane poslanske skupine svoboda, da so omogočili McCarthyjevo izvolitev.

McCarthy si je po izvolitvi na položaj določil kongresnika, ki ga bo zamenjal kot vršilec dolžnosti do izvolitve novega, če sam ne bo mogel več opravljati svojega dela. To je zmerni 47-letni republikanec iz Severne Karoline Patrick McHenry.

Republikanski kongresniki so se po glasovanju umaknili na zasedanje in kasneje novinarjem povedali, da bodo imeli kandidata za položaj predsednika predstavniškega doma prihodnji torek, glasovanje pa bo potem že prihodnjo sredo.

Politico poroča, da se republikanci strinjajo, da so najizrazitejši možni kandidati za McCarthyjevega naslednika vodja republikanske večine v predstavniškem domu Steve Scalise iz Louisiane, vodja poslanske skupine Tom Emmer iz Minnesote in predsednica republikanske konference Elise Stefanik iz New Yorka. Vsi trije so podpirali McCarthyja.

Po glasovanju je McCarthy kolegom za zaprtimi vrati dejal, da se ne bo znova potegoval za položaj, poroča televizija NBC.

