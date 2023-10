Predsednica zaradi nespoštljive komunikacije prekinila sodelovanje s članico njenega odbora

Člani civilne iniciative Pohod za življenje na Kongresnem trgu v Ljubljani z zastavicami opozarjali na umrle otroke v postopkih splava. Skupina deklet je zastavice protestno podrla. Med njimi je bila tudi članica predsedničinega Mladinskega posvetovalnega odbora.

Nataša Pirc Musar, predsednica republike

© up-rs.si

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je prekinila sodelovanje s članico svojega Mladinskega posvetovalnega odbora, ki je nespoštljivo komunicirala po ponedeljkovi novinarski konferenci Pohoda za življenje, ki nasprotuje pravici do splava. Predsednica je obsodila neprimeren način komunikacije do drugače mislečih, so sporočili iz njenega urada.

V ponedeljek so člani civilne iniciative Pohod za življenje na Kongresnem trgu v Ljubljani z zastavicami opozarjali na umrle otroke v postopkih splava. Skupina deklet je zastavice protestno podrla. Med njimi je bila tudi članica predsedničinega Mladinskega posvetovalnega odbora Sara Štiglic, zato so po navedbah urada sodelovanje z njo sporazumno prekinili.

Kot je v izjavi za medije pojasnila Štiglic, so se naključne mimoidoče odločile, da bodo "na nežen način prikazale nestrinjanje" nad poskusom osnovne pravice žensk, ki je zapisane v ustavi, ki se jim je zdel nepošten. Zaveda se, da bi nestrinjanje lahko izrazile tudi drugače. "Zdelo se nam je bolj udarno, bolj močno to, da se v tistem specifičnem trenutku odzovemo in tam na licu mesta obsodimo," je dejala, čeprav je "nežna akcija" na koncu izpadla kot vandalizem, priznava. A bi jo še enkrat ponovila, dodaja.

V uradu predsednice so sicer poudarili, da je stališče Pirc Musar do pravice do umetne prekinitve nosečnosti jasno in javno znano. "Pravica do splava je ustavna pravica, ki jo bo predsednica republike vedno neomajno podpirala. Zato stališč organizatorjev Pohoda za življenje 2023 ne podpira," so zapisali. "To, da se govori, da gre za umore otrok, na to absolutno težko pristajam in sama osebno ne mislim tako. Gre za najtežjo odločitev ženske, ko naredi ta korak," je dejala predsednica.

Predsednica je že vse od napovedi kandidature za ta položaj zagovornica spoštljivega dialoga vedno in povsod in pri tem ne deli med tistimi, ki so ji svetovnonazorsko bližje, in tistimi, ki imajo drugačne poglede. Dosledno zagovarja načelo, da morajo politiki pri opozarjanju na sovražni govor začeti pri sebi in biti zgled, so zapisali v uradu.

Štiglic je dejala, da groženj, ki jih je med akcijo prejemala sama, ni obsodil nihče. "Pravica do svobode izražanja ima neke omejitve, ni neskončna in ko ti s svojim izražanjem poskušaš posegati v mojo temeljno človekovo pravico, je zame to konec zgodbe," je dejala.

Predsedničino odločitev sprejema. "Ne zdi se mi, da sem v funkciji, kjer bi lahko predsednici države solila pamet, ali se je prav odločila ali ne," je dejala Štiglic. Dodala je, da bo vedno brezpogojno stala na strani žensk, zatiranih, na strani človekovih pravic. "Ne glede na to, kaj to pomeni zame, za mojo kariero, funkcijo, celo za moje življenje," je dejala.

"Sem izjemna podpornica mladih, mladinskega aktivizma, od članice posvetovalnega telesa za mlade in od vseh članov pa seveda pričakujem, da bodo z menoj delili skrb za kulturen dialog. Tudi če se o določeni temi drug z drugim ne strinjamo, sem prepričana, da lahko to svoje nestrinjanje izražamo na dostojen način," pa je v izjavi za medije dejala Pirc Musar. Z vidika kulture dialoga pa se ji zdi neprimerno, da se v prostor svobode izražanja poseže na način, ki na koncu prinese konflikt.

Na prekinjeno sodelovanje Štiglic in mladinskega posvetovalnega odbora so se odzvali tudi v Levici in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Kovač je v zapisala, da je pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok ustavno zagotovljena svoboščina, vsi, ki ji nasprotujejo, pa izvajajo pritisk in nasilje.

Članom Levice pa se zdi odločitev Pirc Musar zgrešena, saj menijo, da je aktivistka izvedla mirno, nenasilno in simbolno akcijo. Štiglic so ob tem izrazili podporo in poudarili, da podpirajo akcije za obrambo temeljnih pravic. V Levici so zapisali še, da so dogodki pod skupnim imenom Pohod za življenje naperjeni proti pravici žensk o svobodnem odločanju o rojstvu otrok in lastnem telesu.

Predsednica je spomnila, da je kot pravnica zagovarjala, da morajo imeti petkovi kolesarji prostor za protest in da ga nihče nima pravice omejevati. "Takrat sem jih poslušala z desne strani, ko sem se danes oglasila s povsem istim argumentom, da ima tudi druga stran pravico do svojega prostora, da povedo svoje mnenje, sem jih prejela z leve strani," je dejala.

Štiglic je dejala, da z ostalimi tremi člani predsedničinega odbora potekajo "pogovori glede odstopov v luči solidarnosti in podpori tega, kar je bila ideja naše akcije". Predsednica je dejala, da je danes odstopil Vid Čeplak Mencin. Želi si, da bi to telo delovalo še naprej, odgovor preostalih dveh članov pa pričakuje v naslednjih dneh, nato pa bo tudi sama sprejela odločitev, kako z aktivnostmi naprej.