Nobelove nagrade za kemijo / Odkritje in sinteza kvantnih pik

Letošnji Nobelovi nagrajenci za kemijo so Moungi Bawendi, Louis Brus in Aleksej Ekimov

Letošnji Nobelovi nagrajenci za kemijo so Moungi Bawendi, Louis Brus in Aleksej Ekimov za prispevek na področju kvantnih pik, je danes sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Imena treh raziskovalcev, ki delujejo v ZDA, so v javnost sicer pricurljala že štiri ure pred uradno razglasitvijo.

Kot je pojasnila žirija, so si letošnji dobitniki prislužili to čast "za odkritje in sintezo kvantnih pik". Kvantne pike so polprevodniške nanostrukture, ki se jih koristi na več različnih tehnoloških področjih - od LED zaslonov do operiranja tumorjev.

"Ekimov in Brus sta neodvisno drug od drugega uspela ustvariti kvantne pike, Bawendi pa je revolucionarno spremenil kemično proizvodnjo," so zapisali na akademiji.

Štiri ure pred današnjo uradno razglasitvijo nagrajencev je v javnost pricurljalo elektronsko sporočilo z imeni dobitnikov, o čemer je poročalo več švedskih medijev.

V sporočilu, ki naj bi ga poslala Švedska kraljeva akademija znanosti, so bili kot nagrajenci navedeni v Franciji rojeni raziskovalec Bawendi, Američan Brus in v Rusiji rojeni Ekimov, kar se je kasneje izkazalo kot resnično.

Več članov akademije je za švedske medije sicer trdilo, da gre za pomoto, saj da končne odločitve o nagrajencih niso sprejeli. Nobelov odbor je po uradni razglasitvi izrazil obžalovanje nad predčasno objavo imen nagrajencev.

Vsaka Nobelova nagrada prinaša 11 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 900.000 evrov. Ker so nagrajenci na področju kemije trije, si bodo znesek razdelili.

Bawendi je v prvem odzivu za medije izrazil svoj šok nad izbiro žirije. 62-letni znanstvenik francosko-tunizijskega porekla je zaposlen na Tehnološkem inštitutu Massachusetts (MIT).

Tudi druga dva nagrajenca delujeta v ZDA, 80-letni Brus je profesor na univerzi Columbia, 78-letni Ekimov pa je zaposlen v podjetju Nanocrystals Technology.

Današnji razglasitvi prejemnikov nagrade za kemijo bo v četrtek sledila razglasitev prejemnikov nagrade za literaturo, v petek pa še nagrade za mir. Dobitniki nagrade za ekonomijo - edine nagrade, ki je Alfred Nobel ni omenil v svoji oporoki, bodo razglašeni v ponedeljek, 9. oktobra.

V skladu s tradicijo bodo prejemniki najbolj prestižne nagrade za mir razglašeni v petek v Oslu, zmagovalce v ostalih kategorijah pa bodo razglasili v Stockholmu.

