Papež Frančišek / »Zaradi globalnega segrevanja svet propada«

Papež Frančišek je pred podnebno konferenco COP28 sodelujoče pozval k sprejetju zavezujočih ukrepov pri opuščanju fosilnih goriv

Papež je v danes objavljenem besedilu izrazil upanje, da bo prihajajoči COP28 tlakoval pot za pospešitev energetskega prehoda

© Mazur/catholicnews.org.uk / Flickr

Papež Frančišek je pred podnebno konferenco COP28 sodelujoče pozval k sprejetju zavezujočih ukrepov pri opuščanju fosilnih goriv. "Zaradi globalnega segrevanja svet propada," je izpostavil in opozoril, da je škoda ponekod že nepovratna.

"Z leti sem ugotovil, da naši dozdajšnji ukrepi niso bili ustrezni, svet v katerem živimo, pa propada. Morda se približujemo točki preloma," je osem let po objavi svojega prvega podnebnega opozorila zapisal 86-letni papež.

V prihajajoči podnebni konferenci COP28, ki se bo 30. novembra začela v Dubaju, papež vidi priložnost. "S pravimi ukrepi lahko opustimo fosilna goriva in se obrnemo proti trajnostnim virom energije, kot sta veter in sonce," papeževe besede povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Frančišek je varstvo okolja izpostavil tudi v svoji prelomni encikliki Laudato Si iz leta 2015. Kot najava AFP, je bil 200-stranski dokument vpliven poziv k zaščiti okolja, kar je nenavadno za verska besedila, njegovi zapisi so bili med drugim objavljeni tudi v znanstvenih revijah.

Mesece po objavi so na podnebni konferenci v Parizu dosegli pomemben preboj v boju s podnebnimi spremembami. Tedaj so se skoraj vse svetovne države zavezale k omejitvi segrevanja na 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijsko dobo. Iz Združenih narodov so prejšnji mesec sporočili, da je svet daleč od izpolnitve tega cilja.

Znanstveniki napovedujejo, da bo letošnje leto najtoplejše v zgodovini človeštva. Severna polobla si bo poletje zapomnila po vročinskih valovih, poplavah in požarih.

"Reči, da ni več nobenega upanja, bi bilo samomorilno. To bi to pomenilo, da človeštvo, zlasti najrevnejše, izpostavljamo najhujšim vplivom podnebnih sprememb."



Papež Frančišek

Papež je v danes objavljenem besedilu izrazil upanje, da bo prihajajoči COP28 tlakoval pot za pospešitev energetskega prehoda. Ukrepi morajo po njegovih besedah ustrezati trem kriterijem - biti morajo učinkoviti, obvezni in redno nadzorovani. "Le z resnično zavezanostjo si lahko mednarodna politika povrne verodostojnost," je zapisal.

Naslovil je tudi pomisleke glede tega, da bodo podnebno konferenco gostili z nafto bogati Združeni arabski emirati. Kot je zapisal, drži, da gre za velikega izvoznika fosilnih goriv, a Emirati hkrati "znatno vlagajo" v obnovljive vire energije.

"Reči, da ni več nobenega upanja, bi bilo samomorilno. To bi to pomenilo, da človeštvo, zlasti najrevnejše, izpostavljamo najhujšim vplivom podnebnih sprememb," je zapisal Frančišek.

Papež je v izvirnem besedilu leta 2015 jasno zapisal, da je za globalno segrevanje odgovorno človeštvo. Kot je dejal, se mu zdi to sporočilo zaradi podnebnega skepticizma zelo pomembno. Pri tem je zavrnil "nerazumna mnenja", s katerimi se srečuje tudi znotraj Katoliške cerkve.

"Kljub vsem poskusom zanikanja, prikrivanja ali relativiziranja problematike so znaki podnebnih sprememb tu in so vse bolj očitni," je navedel.

