Neubranljiva

Kam je šel denar, ministrica Sanja Ajanović Hovnik?

»Kot ministrica imam popolnoma čisto vest,« je v sredo glede nevladnega razpisa sporočila ministrica Sanja Ajanović Hovnik. Ker je čista vest subjektivna, bo (na stroške davkoplačevalcev) naročila notranjo in zunanjo revizijo.

Nevladne organizacije, zlasti tiste, ki se ukvarjajo z zaščito manjšin in pravicami državljanov, so bile v času vlade Janeza Janše ves čas na udaru. Začelo se je s frontalnim napadom na okoljevarstvene organizacije, ki so opozarjale na moč energetskih lobijev na področju izkoriščanja voda in spoštovanja okoljskih standardov – okoljski minister Andrej Vizjak je z zakonsko spremembo poskušal izničiti njihovo moč. A nadaljevanje je bilo še hujše: minister za kulturo Vasko Simoniti je organizacijam s področja kulture in človekovih pravic odvzel financiranje, nasilno jih je poskušal izseliti iz najemniških prostorov, premier Janez Janša pa ni izpustil priložnosti, da ne bi grobo obračunal s predstavniki civilne družbe. Najpogosteje je bila napadena Nika Kovač, ki vodi Inštitut 8. marec, ta je izpeljal več državljanskih kampanj, tudi referendum proti Vizjakovemu zakonu o vodah. Nevladne in kulturne organizacije so bile vsak dan pod izjemnim pritiskom avtoritarne vlade.