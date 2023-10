Vožnja pod vplivom alkohola in odstop

Integriteta?

Generalnega državnega tožilca Draga Šketo, ki je bil v ponovni šestletni mandat imenovan letos spomladi, so v soboto ponoči v domačem Mariboru ustavili policisti in ugotovili, da vozi pod vplivom alkohola. Šketa je potem v ponedeljek prišel v Ljubljano v službo le še zato, da je javnost obvestil, da je odstopil s položaja, in za svojo odločitev požel precejšnje odobravanje.