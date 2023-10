Biden / »Ni opravičila za terorizem«

Ameriški predsednik Joe Biden je po terorističnih napadih Hamasa odredil dodatno podporo Izraelu

Ameriški predsednik Joe Biden je po terorističnih napadih Hamasa "odredil dodatno podporo Izraelu", je danes sporočila Bela hiša, ki je v posebnem sporočilu o telefonskem pogovoru med voditeljema ZDA in Izraela pojasnila, da gre za vojaško pomoč. Sporočilo Bele hiše dodaja, da uradniki Bele hiše ostajajo v stiku z izraelskimi kolegi.

Bela hiša je navedla, da je Biden v telefonskem pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem dejal, da je na poti dodatna ameriška pomoč izraelskim obrambnim silam, še več pa naj bi je prišlo v prihodnjih dneh.

"Ekipi za nacionalno varnost predsednika Bidna in podpredsednice Kamale Harris sta v stiku z izraelskimi kolegi in kolegi iz držav v regiji," je še sporočila Bela hiša.

"Govorila sta o zajetju talcev s strani teroristov Hamasa, med njimi celotnih družin, ostarelih in majhnih otrok. Predsednik je poudaril, da ni opravičila za terorizem in da se morajo vse države zoperstaviti takšnim grozotam," je sporočila Bela hiša.

Sporočilo še navaja, da sta voditelja govorila o prizadevanjih obeh držav, da se zagotovi, da noben sovražnik Izraela ne bo mogel izkoristiti trenutnega položaja v svojo korist.

Biden je Netanjahuja seznanil z diplomatskimi prizadevanji ZDA v podporo Izraelu v zadnjih 24 urah, oba pa sta se zavezala, da bosta v prihodnjih dneh ostala v rednem stiku.

Biden je že nemudoma po napadu na Izrael izrazil trdno in neomajno podporo Izraelu in posvaril vse, ki bi morda želeli izkoristiti položaj za svoje cilje, naj tega ne storijo.

ZDA so danes sporočile, da bodo okrepile svojo navzočnost v vzhodnem Sredozemlju. Na poti tja je letalonosilka Gerald Ford, največja vojaška ladja na svetu, ter še pet ladij. Prav tako okrepitve v regijo pošilja ameriško letalstvo, poročajo tuje tiskovne agencije, ki povzemajo sporočilo Pentagona.

"Izrael bo naredil vse kar je potrebno za zaščito svojih državljanov in svoje suverenosti pred terorističnimi napadi iz Gaze s strani Hamasa in drugih terorističnih organizacij."



Gilad Erdan,

izraelski veleposlanik pri ZN

Ameriški obrambni minister Llyod Austin je sporočil še, da so ZDA dale Izraelu na razpolago dodatno vojaško opremo in strelivo.

V New Yorku se bo popoldne po krajevnem času na posvetovanjih za zaprtimi vrati sestal Varnostni svet ZN. Posvetovanja je sklicala predsedujoča država v oktobru Brazilija.

Izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan je v soboto v pismu Varnostnemu svetu sporočil, da je Hamas edini odgovoren za napad in bo odgovarjal za posledice.

"Izrael bo naredil vse kar je potrebno za zaščito svojih državljanov in svoje suverenosti pred terorističnimi napadi iz Gaze s strani Hamasa in drugih terorističnih organizacij," poroča AFP.

Pripadniki gibanja Hamas so v soboto zjutraj iz Gaze izvedli obsežen napad na Izrael. Na izraelski strani so doslej našteli več kot 600 mrtvih, prvi izraelski odgovori pa so v Gazi zahtevali najmanj 370 življenj, poroča AFP.

