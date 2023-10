»Smo sredi vojne«

Izraelska vojska je sporočila, da so napadalci Hamasa še vedno v državi

Izraelska vojska je sporočila, da so napadalci Hamasa še vedno v državi. V zadnjih urah so se nadaljevali spopadi na obmejnem območju z Gazo. V več mestih so morali ljudje znova bežati na varno pred raketnimi napadi iz Gaze.

"V Izraelu so še vedno sovražne sile," je dejal vojaški tiskovni predstavnik Daniel Hagari približno 36 ur po začetku napada z območja Gaze.

Vojska je prebivalcem dveh mest na obmejnem območju sporočila, naj "zaradi varnostnih razmer" zvečer ne zapuščajo svojih domov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Smo sredi vojne," je dejal Hagari. Izraelske zračne sile so razporejene za napad na cilje na območju Gaze. V preteklih urah je več kot 50 bojnih letal uničilo okoli 120 ciljev Hamasa, je še dejal Hagari.

Po zadnjih podatkih, ki so jih zvečer objavili izraelski mediji, je bilo v spopadih doslej na izraelski strani ubitih najmanj 700 ljudi, več kot 2000 pa ranjenih. Gre za največ izraelskih smrtnih žrtev v enem dnevu po vojni za neodvisnost leta 1948.

Poleg tega je Hamas zajel več kot 100 ljudi in jih odpeljali v Gazo, po navedbah izraelskih medijev pa je ujetnikov še več, okoli 170. Med njimi so tudi otroci, ženske in starejše osebe.

Na palestinski strani je bilo po podatkih zdravstvenih oblasti v Gazi, objavljenih danes zvečer, ubitih najmanj 413 ljudi, okoli 2300 je bilo ranjenih.

Predstavnik Hamasa Hazem Kasem je danes za rusko tiskovno agencijo RIA Novosti dejal, ne more biti govora o premirju, "dokler Izrael stopnjuje vojno" in napada civiliste.

Kot je dodal, je preuranjeno govoriti tudi o mirovnem posredovanju, saj da "bojno polje določa, kdo nadzira razmere".

KjhMAMAPgeM

uT8704W8oUU

DbBPJFbejuU