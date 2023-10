Tanja Fajon / »Solidarnost z Izraelom je neomajna«

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je poudarila, da se ima Izrael "pravico braniti v skladu z mednarodnim pravom"

Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve

© Uroš Abram

Solidarnost z Izraelom je neomajna, je ob napadu, ki ga je na to državo izvedlo skrajno palestinsko gibanje Hamas, poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon. Kot je zapisala na družbenem omrežju X, se ima Izrael "pravico braniti v skladu z mednarodnim pravom". Dodala je, da si EU s partnerji prizadeva za zaustavitev sovražnosti in pogajanja.

Fajon je zatrdila, da so si v obsodbi "zavržnega napada" na Izrael s kolegi v EU enotni. "Stalno smo v stiku, zbiramo in preverjamo informacije. Zaščita civilistov je zdaj ključna prioriteta, kot tudi izpustitev talcev. S partnerji v regiji skušamo preprečiti nove izbruhe in zavarovati stabilnost," je navedla.

Odgovorila je tudi na nekatere kritike, ki so se pojavile na omrežju X, da se ima Palestina glede na številne žrtve konflikta v zadnjih letih pravico braniti in da si Zahod, vključno s Slovenijo, zatiska oči pred tem.

Tanja Fajon,

zunanja ministrica

Zatrdila je, da se je "vedno in vztrajno zavzemala za mirno rešitev vprašanja Palestine, ki bi temeljila na načelu dveh držav, in obsojala nasilje tudi v Gazi". Izpostavila je še, da se o tem pogovarja s palestinskim kolegom in dodala, da je nedavno sodelovala tudi na mirovnem vrhu ob robu Generalne skupščine ZN v New Yorku.

Hamas je v soboto s kopnega, zraka in morja napadel Izrael, ta pa se je na napad silovito odzval, predvsem z raketnimi napadi na Gazo. Izrael je napovedal tudi evakuacijo judovskega prebivalstva iz okolice Gaze v 24 urah. Izraelska vojska si je za cilj zadala popoln prevzem nadzora nad tem palestinskim ozemljem.

Izraelski varnostni kabinet je sicer v državi uradno razglasil vojno stanje. Spopadi so doslej terjali že na stotine smrtnih žrtev.

Obsodbe nasilja in pozivi k miru prihajajo z vsega sveta.