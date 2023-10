Bo povpraševanje po nafti naslednji dve desetletji res naraščalo?

Povpraševanje po nafti ima potencial, da bo še večje, menijo v Organizaciji držav izvoznic nafte (Opec)

Organizacija držav izvoznic nafte (Opec) kljub prizadevanjem za omejitev podnebnih sprememb pričakuje, da bo povpraševanje po nafti naslednji dve desetletji naraščalo. Opec napoveduje, da bo povpraševanje po surovi nafti do leta 2045 doseglo 116 milijonov 159-litrskih sodov na dan, kar je 16,5 odstotka več kot leta 2022.

Lani je povpraševanje po surovi nafti znašalo 99,4 milijona sodov na dan, najnovejše letno poročila Opeca povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Povpraševanje po nafti ima potencial, da bo še večje, je izsledke poročila komentiral generalni sekretar Opeca Haitham Al Ghais. "Jasno je, da bo svet v prihodnjih desetletjih še naprej potreboval več energije," je zapisal v uvodu letnega poročila.

Glede na ugotovitve organizacije Opec, katere države članice vključujejo Savdsko Arabijo, zalivske države in Venezuelo, bodo rast povpraševanja po nafti poganjale države v vzponu in države v razvoju, pri čemer bo Indija na prvem mestu.

Na drugi strani pa se po povpraševanje po nafti v razvitih gospodarstvih od leta 2025 zmanjšalo.

Po oceni Opeca bodo potrebne dodatne naložbe v proizvodnjo fosilnih goriv, da se bo lahko naslovilo povečano povpraševanje. Do leta 2045 bi bilo treba v proizvodnjo fosilnih goriv vložiti 14.000 milijard dolarjev oz. 610 milijard dolarjev letno.

"Pozivi k ustavitvi naložb v nove naftne projekte so zgrešeni in lahko vodijo v energetski in gospodarski kaos," je opozoril Al Ghais.

Kritika je uperjena v Mednarodno agencijo za energijo (IEA), ki je leta 2021 pozvala k ustavitvi novih naložb v proizvodnjo fosilnih goriv, da bi do leta 2050 dosegli ogljično nevtralnost, navaja AFP.

Nafta se je po napadu palestinskega gibanja Hamas na Izrael v današnjem trgovanju sicer občutno podražila. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena novembra, je bilo treba okoli 10.30 po srednjeevropskem času odšteti 85,11 dolarja, kar je 2,32 dolarja več kot v petek. V Londonu so se decembrske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent doslej podražile za 2,09 dolarja na 86,67 dolarja za sod.