Iran / »Odločno podpiramo Palestino, vendar nismo vpleteni v napad«

Misija Irana pri Združenih narodih je sporočila, da Iran ni neposredno vpleten v napad palestinskega gibanja Hamas na Izrael

Misija Irana pri Združenih narodih je v nedeljo sporočila, da Iran ni neposredno vpleten v napad palestinskega gibanja Hamas na Izrael. "Odločno podpiramo Palestino, vendar nismo vpleteni v palestinski odziv, saj je izključno v rokah Palestine," so po poročanju tiskovne agencije Reuters zapisali v izjavi za javnost.

Hamas je pred tem sporočil, da ima za napade na izraelske cilje konec tedna podporo Irana. Teheran sicer že več let podpira Hamas ter njegovim borcem zagotavlja orožje in usposabljanje, gibanje pa trdi, da mu je to pomagalo pri izvedbi usklajenega napada.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je sicer v nedeljo za ameriško televizijsko mrežo CNN povedal, da ameriška administracija še nima dokazov, da bi Iran vodil ta napad ali stal za njim.

Približno 48 ur po napadu palestinskega gibanja Hamas na Izrael se nadaljujejo spopadi in obstreljevanje na območju. Izraelska vojska je ponoči na območju Gaze po lastnih navedbah zadela več sto tarč, povezanih s Hamasom in Islamskim džihadom. Raketiranje nadaljuje tudi Hamas, čigar pripadniki naj bi bili še vedno prisotni na izraelskem ozemlju.

V spopadih so doslej med Izraelci našteli skupno več kot 700 smrtnih žrtev, še okoli 2150 pa je bilo po najnovejših podatkih ranjenih. v Gazi je po navedbah palestinskih zdravstvenih oblasti umrlo 413 ljudi, še skoraj 2300 je ranjenih.

cGJgwVDoXoE