Avstrija in Nemčija ustavljata razvojno sodelovanje s Palestinci

Napad palestinskega skrajnega gibanja Hamas na Izrael

Avstrija zaradi stopnjevanja nasilja v Izraelu, kjer se po sobotnem napadu palestinskega skrajnega gibanja Hamas na Izrael nadaljujejo spopadi, ustavlja razvojno sodelovanje s Palestinci, je danes dejal zunanji minister Alexander Schallenberg. Tudi Nemčija po navedbah pristojnega ministrstva začasno ustavlja svojo pomoč Palestincem.

"Vsa plačila avstrijskega razvojnega sodelovanja bomo začasno zadržali," je za avstrijski radio Ö1 danes dejal zunanji minister Schallenberg. "Obseg nasilja je tako grozljiv. To je tak prelom, da se ne moremo obnašati, kot da se nič ni zgodilo," je pojasnil. Po njegovih besedah gre za približno 19 milijonov evrov.

Avstrija bo zato "pregledala in ovrednotila" vse projekte s palestinskimi ozemlji, o nadaljnjih korakih pa se bo pogovorila z mednarodnimi partnerji, ministrove besede povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Alexander Schallenberg,

avstrijski zunanji minister

Schallenberg pri tem ni razlikoval med območjem Gaze, ki ga nadzoruje militantni Hamas, odgovoren za napade na Izrael, in Zahodnim bregom, ki ga upravljajo palestinske oblasti pod vodstvom predsednika Mahmuda Abasa, ki jih podpira Zahod.

Ob Avstriji je tudi Nemčija danes sporočila, da začasno ustavlja razvojno pomoč palestinskim ozemljem, medtem ko izvaja temeljit pregled finančne pomoči po smrtonosnih napadih skrajnežev Hamasa na Izrael. To je v Berlinu danes potrdila tiskovna predstavnica ministrstva za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

Nemška pomoč Palestincem je vključevala pomoč za projekte razsoljevanja, varnost preskrbe s hrano in ustvarjanje delovnih mest in je znašala 125 milijonov evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pred tem je nemška ministrica za razvojno pomoč Svenja Schulze dejala, da bo vlada v Berlinu v celoti pregledala svojo pomoč Palestincem. Kot je pojasnila, želijo to storiti "na urejen način in v sodelovanju s partnerji".

Po besedah ministrice želijo tudi razpravljati z izraelskimi oblastmi o tem, "kako lahko naši razvojni projekti najbolje služijo miru v regiji in varnosti Izraela". To je tudi "izraz naše neomajne solidarnosti z Izraelom", je dejala Schulze.

Po sobotnem napadu skrajnežev gibanja Hamas na Izrael, kjer je po zadnjih podatkih umrlo več kot 700 ljudi, so se danes nadaljevali spopadi in obstreljevanje na območju. Izraelska vojska je medtem sicer sporočila, da so njene sile prevzele popoln nadzor nad naselji na jugu države, blizu območja Gaze, od koder poročajo o skoraj 500 mrtvih.