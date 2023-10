Anketa / Padec podpore Golobovi vladi in Gibanju Svoboda

Delo vlade je pozitivno ocenilo 22 odstotkov vprašanih, negativno pa 42,1 odstotka

Robert Golob, predsednik vlade in predsednik stranke Gibanje Svoboda

© Borut Krajnc

V oktobrski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Mediana, je znatno padla podpora vladi in Gibanju Svoboda. Delo vlade je namreč pozitivno ocenilo 22 odstotkov vprašanih, negativno pa 42,1 odstotka. Med strankami je s 23-odstotno podporo na prvem mestu SDS, drugouvrščeno Svobodo pa bi izbralo 18,8 odstotka anketirancev.

Če bi bile parlamentarne volitve v nedeljo, bi zmago slavila SDS s 23 odstotki, kar sta dve odstotni točki več kot septembra (21,1 odstotka), Gibanje Svoboda pa bi izbralo 18,8 odstotka vprašanih. Septembra bi Svobodo obkrožilo 24,3 odstotka sodelujočih v raziskavi, kar pomeni dobrih pet odstotnih točk več kot zdaj. To je najnižja podpora tej stranki po lanskih parlamentarnih volitvah.

Poleg SDS so v zadnjem mesecu pridobile tudi druge parlamentarne stranke. NSi se je ponovno povzpela na tretje mesto, zanjo se je opredelilo 7,2 odstotka anketirancev (septembra 5,8 odstotka), sledi SD s sedmimi odstotki (septembra 6,7) in nato Levica s 5,1 odstotka (septembra 4,3).

Druge stranke glede na rezultate ankete ne bi prestopile parlamentarnega praga. Resnico bi podprlo 2,5 odstotka vprašanih, Piratsko stranko 1,9 odstotka, SLS 1,6 odstotka, SNS 1,4 odstotka, Vesno 1,1 odstotka, Našo prihodnost 0,3 odstotka, Našo deželo 0,2 odstotka in Kokretno 0,1 odstotka.

Znova pa se je povečal delež neopredeljenih. Da ne vedo, komu bi namenili glas, je odgovorilo 20,1 odstotka anketirancev (septembra 18,6), da ga ne bi dali nobeni stranki, pa jih je dejalo 5,4 odstotka.

Če se je prejšnji mesec krivulje ocene dela vlade obrnila navzgor, pa so v tokratni raziskavi anketiranci do vlade precej bolj kritični. Pozitivno jo je namreč ocenilo le 22 odstotkov anketiranih, medtem ko je bil septembra ta delež 39-odstoten. Kot srednje je delo vlade ocenilo 34,1 odstotka (septembra 28,6), negativno pa 42,1 odstotka (septembra 29,3). Srednja ocena dela vlade znaša 2,64, medtem ko je bila septembra 3,08. Anketiranci so delo državnega zbora ocenili z 2,78, septembra pa z 2,96.

Nataša Pirc Musar še vedno najbolj priljubljena

Na barometru priljubljenosti politikov je še naprej vodilna predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki ji je edini med uvrščenimi na lestvico ocena zrasla. Drugi ostaja poslanec SDS in ustanovitelj Platforme sodelovanja Anže Logar, tretji pa je državni sekretar in vodja vladne službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic. Sledita gospodarski minister Matjaž Han in minister za obrambo Marjan Šarec.

Na šestem mestu je predsednik vlade Robert Golob, ki mu je ocena ta mesec tudi najbolj padla. Med prvo deseterico so še zunanja ministrica in predsednica SD Tanja Fajon, finančni minister Klemen Boštjančič, ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan in vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj.

Anketo je Mediana za časnik Delo opravila med 2. in 5. oktobrom na vzorcu 723 polnoletnih prebivalcev Slovenije.