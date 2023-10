Danska in Švedska ustavili razvojno pomoč za palestinska ozemlja

Ustavitev razvojne pomoči Palestini s ciljem njenega pregleda sta zaradi napada Hamasa na Izrael v ponedeljek že objavili Avstrija in Nemčija

Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell je sicer v torek po neformalnem zasedanju zunanjih ministrov EU dejal, da je "velika večina članic z izjemo morda dveh ali treh jasno povedala, da je treba sodelovanje s palestinskimi oblastmi in izplačevanje finančne pomoči nadaljevati

© CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP / Evropska Unija, Evropski parlament

Zaradi napada skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael sta v torek Danska in Švedska začasno ustavili razvojno pomoč za palestinska ozemlja, humanitarno pomoč pa ohranili, poročajo tuje tiskovne agencije.

Danska vlada je sporočila, da je odločila ustaviti izplačilo razvojne pomoči, saj želi z njenim temeljitim pregledom zagotoviti, da danskih sredstev ne bodo zlorabili za posredno podporo terorističnim organizacijam, ki napadajo Izrael. Dodala je, da bodo pregled izvedli "v tesnem dialogu z danskimi partnerji v EU in nordijskimi državami", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih danskega zunanjega ministrstva gre za 72 milijonov danskih kron (okoli 9,7 milijona evrov) za letos, potem ko je Koebenhavn letos za palestinska ozemlja že namenil 115 milijonov danskih kron.

Tudi v Stockholmu so odločitev utemeljili s tem, da ne želijo, da bi denar švedskih davkoplačevalcev šel v roke tistim, ki se ne distancirajo od terorizma. Tako letos za razvojno pomoč ne bodo namenili okoli 57 milijonov švedskih kron (okoli 5 milijonov evrov), poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ustavitev razvojne pomoči Palestini s ciljem njenega pregleda sta zaradi napada Hamasa na Izrael v ponedeljek že objavili Avstrija in Nemčija.

Evropska komisija je v ponedeljek napovedala pregled razvojne pomoči Palestincem, saj želi zagotoviti, da evropska sredstva posredno ne omogočajo napadov terorističnih organizacij na Izrael.

V Bruslju bodo tudi preučili, ali je treba programe podpore Palestincem in palestinskim oblastem prilagoditi. Izpostavili pa so, da plačila ne bodo zaustavljena, saj niso niti predvidena. Poudarili so še, da pregled finančne pomoči ne vključuje humanitarne pomoči, ki jo EU zagotavlja v okviru evropske civilne zaščite in operacij humanitarne pomoči.

Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell je sicer v torek po neformalnem zasedanju zunanjih ministrov EU dejal, da je "velika večina članic z izjemo morda dveh ali treh jasno povedala, da je treba sodelovanje s palestinskimi oblastmi in izplačevanje finančne pomoči nadaljevati". Po njegovih besedah je po mnenju večine držav treba pomoč še povečati, pri čemer pa je treba razlikovati med palestinskimi oblastmi in Hamasom, ki je teroristična organizacija.

11pCD5W3dl8

d8kZ4C053mg

buqnoM5ke8c