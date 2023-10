Papež Frančišek / »Bližnji vzhod ne potrebuje vojne, ampak mir«

Papež Frančišek je Hamas pozval k izpustitvi talcev

Papež Frančišek

© Mazur/catholicnews.org.uk / Flickr

Papež Frančišek je danes skrajno palestinsko gibanje Hamas pozval k izpustitvi talcev, ki jih je gibanje zajelo po sobotnem napadu na Izrael. Ob tem je izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskega obleganja Gaze, a sočasno Izraelu tudi priznal pravico do samoobrambe. "Bližnji vzhod ne potrebuje vojne, ampak mir," je še poudaril.

"Prosim, da se talci nemudoma izpustijo," je v Vatikanu dejal 86-letni poglavar katoliške cerkve. Dodal je, da ima Izrael kot napadena država pravico do samoobrambe, vendar je kljub temu izrazil zaskrbljenost nad izraelskim obleganjem Gaze, "kjer je bilo tudi veliko nedolžnih žrtev", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Terorizem in ekstremizem ne prispevata k rešitvi spora med Izraelci in Palestinci, temveč hranita sovraštvo, nasilje, maščevanje in povzročata le trpljenje obeh strani," je poudaril. Po njegovih besedah Bližnji vzhod ne potrebuje vojne, ampak mir, ki bo temeljil na pravičnosti in dialogu, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Hamas je med sobotnim vpadom v Izrael zajel med 100 in 150 talcev in zagrozil, da bodo ubili po enega vsakič, ko bo Izrael izvedel letalski napad na Gazo, ne da bi opozoril civiliste.

Spopadi med izraelsko vojsko in Hamasom so sicer doslej zahtevali že več kot 2200 življenj, skupno pa je ranjenih najmanj 8000 ljudi na obeh straneh. Med ubitimi, ranjenimi in pogrešanimi so tudi številni tuji državljani.

