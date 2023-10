V Izraelu umrlo že 1200 ljudi, v Gazi pa več kot 900

Vse višje število žrtev nasilja na izraelskem ozemlju in na območju Gaze

Ob vse višjem številu žrtev nasilja na izraelskem ozemlju in na območju Gaze nova poročila o vsaj 100 ubitih med vpadom palestinskega gibanja Hamas prihajajo iz kibuca Kfar Aza na jugu Izraela. V Izraelu je skupno umrlo že 1200 ljudi, v Gazi pa je smrtnih žrtev izraelskega obstreljevanja že prek 900.

V kibucu Kfar Aza, eni od izraelskih skupnosti ob meji z Gazo, naj bi še v torek zjutraj potekali spopadi s pripadniki Hamasa, ki so v soboto zjutraj vdrli na izraelsko ozemlje. Zvečer so nato od tam začela prihajati poročila o njegovih prebivalcih, ki so jih ubili napadalci in naj bi jih bilo po navedbah izraelske vojske najmanj 100.

Tiskovni predstavnik vojske je davi na novinarski konferenci prizore iz kibuca, kjer je sicer živelo okrog 400 ljudi, primerjal s tistimi "iz apokaliptičnih filmov". Potem ko je izraelski vojski uspelo prevzeti nadzor nad območjem, kjer naj bi se borili z okoli 70 pripadniki Hamas, sedaj od tam odnašajo žrtve. Na tleh ležijo tudi trupla ubitih napadalcev.

Po navedbah enega od vojakov so napadalci ob prihodu zažgali več domov, da bi stanovalce pregnali na plano. Francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC navajata izjave še drugih vojakov, ki med drugim govorijo o pokolu, med ubitimi naj bi bili tudi otroci. Nekatera trupla žrtev naj bi bila obglavljena.

Izraelska vojska zatrjuje, da je v pretežni meri prevzela nadzor nad jugom države in mejo z območjem Gaze ter Hamasove borce pregnala iz več kot deset mest in kibucev. Kljub temu so se še v torek zvečer v mestu Aškelon izraelski vojaki ob podpori helikopterjev in dronov spopadali z več napadalci, tri so po navedbah vojske ubili. Iz Gaze so nad Aškelon poletele nove rakete.

Izraelska vojska je sicer vpoklicala 300.000 rezervistov in v pričakovanju ofenzive nad Gazo v bližini meje namestila tudi tanke in drugo težko vojaško opremo. Močna vojaška prisotnost je tudi na severu, ob meji z Libanonom.

Hamasovi pripadniki so v silovitem napadu na Izrael po zadnjih podatkih ubili najmanj 1200 ljudi, v izraelskih zračnih napadih na Gazo pa je doslej umrlo več kot 900 ljudi. Izraelske oblasti navajajo tudi, da so na jugu države našle trupla 1500 palestinskih borcev.

