Kemični Franc

Evropski poslanec Franc Bogovič je eden najpomembnejših glasov proizvajalcev pesticidov, so razkrili preiskovalni novinarji vplivnega mednarodnega portala DeSmog

Konservativna poslanska skupina EPP, katere del je Franc Bogovič, ščiti interese močnih agro-farmacevstkih industrij in se bori proti nujnim spremembam v kmetijstvu. Pri tem seveda straši s krilaticami, kako bodo spremembe ogrozile evropsko proizvodnjo hrane.

Skupine lobistov najpomembnejših panog, povezanih s kmetijstvom – gre zlasti za proizvajalce pesticidov in gnojil –, so bile v zadnjih treh letih in pol nenehno v stiku z majhno skupino evropskih poslancev iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP), tudi z našim Francem Bogovičem. Gre za skupino poslancev, ki je v ospredju prizadevanj za ustavitev ključnih evropskih reform za varstvo okolja in podnebja, je prejšnji teden razkril novinarski portal DeSmog, ki po vsem svetu spremlja prizadevanja za oviranje podnebnega ukrepanja.