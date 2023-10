Moda je nepolitična / Res zgolj »incident« na sejmu mode v novem Rogu?

Teden mode v Ljubljani

Miren protest in malo manj mirna intervencija varnostnikov

Prejšnji teden je v Ljubljani potekal teden mode. To je skromna prireditev, dejansko ji moramo pogledati zelo skozi prste, da ji pripoznamo to visokoleteče ime.

Tedni mode, ki v svetovnih prestolnicah potekajo večkrat na leto, namreč niso samo tedni mode, ampak povežejo vse od zabave do umetnosti, nemalokrat pa se na takšni modni prireditvi širše prebivalstvo seznani z najnaprednejšimi idejami, tudi političnimi. A ne v Ljubljani. Pri nas je to prireditev, na katero poleg navdušencev in ustvarjalcev pride predvsem mestna jara gospoda; ta starinski izraz je res ustrezen za ta semenj ničevosti. Seveda je bil jesenski teden mode tokrat v še ne odprtem Rogu, s čimer se je mestna gospoda poklonila županu, ki ji je zagotovil nov prostor za druženje in sprejeme.

A v četrtek, ko so se sicer predstavljali najnaprednejši modni oblikovalci, začenši s Sari Valenci, Anselmo in Petjo Zorec, so se ga udeležili tudi štirje protestniki, ki so s svojimi oblačili sporočali, da je novi Rog, ki je nastal z nasilno izpraznitvijo skvota, naslednji korak v gentrifikaciji mesta. In ko so izpeljali protestno dejanje sredi modne brvi, so jih varnostniki seveda odstranili. Vse to je bilo pričakovano, tudi odstranitev.

Šokantno je bilo nekaj drugega: namesto da bi obiskovalci podprli protest, razumeli sporočilo, ki je v evropskih prestolnicah vedno znova tudi sporočilo mode (ker nova usmeritev je vedno upor), so ob odstranitvi ploskali varnostnikom. Kakšno nevedno občinstvo, kakšna malomeščanskost – ali pa le prikaz dejanskega stanja tega malega mesta, ki nikoli ne bo znalo dihati kot metropola.